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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak'tan Fatih gemisi paylaşımı: Yeni bir çağın başlangıcı...
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    25.08.2020 - 13:37 | | DHA

    Bakan Albayrak'tan Fatih gemisi paylaşımı: Yeni bir çağın başlangıcı...

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa, Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak" dedi.

    Bakan Albayrak'tan Fatih gemisi paylaşımı: Yeni bir çağın başlangıcı...

    Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın, "Bayrağımızın himayesinde sancağımızın dalgalandığı her yer vatanımız. Adını Fatih Sultan Mehmet’ten alan Fatih sondaj gemimizin sancağı göklerde" açıklamasını paylaştı.

    Bakan Albayrak, "Milli, bağımsız, temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın 'AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak" dedi.

     

    Bakan Albayraktan Fatih gemisi paylaşımı: Yeni bir çağın başlangıcı...

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