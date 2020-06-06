06.06.2020 - 18:48 |
Son dakika...Bakan Albayrak'tan 'Yusufeli Barajı' açıklaması: Yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bugün beton dökme töreni yapılan Yusufeli Barajı'na ilişkin "Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak" açıklamasını yaptı.
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda,
"Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak." ifadelerini kullandı.