Son dakika: DÃ¼nyada 3. bÃ¼yÃ¼k olacak Ekonomiye bÃ¼yÃ¼k katkÄ±...

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son aylarda salgÄ±na karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirler nedeniyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kayÄ±plarÄ± telafi etmenin Ã§ok Ã¶tesinde hedeflere sahibiz. GeleceÄŸimize Ã¼mitle bakmamÄ±z iÃ§in pek Ã§ok sebebimiz var." dedi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde, video konferans yÃ¶ntemiyle Yusufeli BarajÄ± 3 Milyonuncu Beton DÃ¶kÃ¼mÃ¼, Bayburt DemirÃ¶zÃ¼ SulamasÄ±, Rize Merkez ve GÃ¼neysu Ä°lÃ§eleri ve TaÅŸlÄ±dere Vadisi IslahÄ± 5. KÄ±sÄ±m Hizmete Alma TÃ¶reni'ne katÄ±larak katÄ±lÄ±mcÄ±lara hitap etti.Â BugÃ¼n pek Ã§ok sevinci birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, "Rabb'ime, Ã¼lkeme ve milletime bu tÃ¼r eserler kazandÄ±rmayÄ± nasip ettiÄŸi iÃ§in binlerce kez hamdediyorum." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'nin son 18 yÄ±lÄ±nda bu gÃ¶k kubbede hoÅŸ sedalar bÄ±rakmak iÃ§in aldÄ±klarÄ± her nefesin, attÄ±klarÄ± her adÄ±mÄ±n, sarf ettikleri her kelamÄ±n, geÃ§irdikleri her anÄ±n kendileri iÃ§in ÅŸereflerin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olduÄŸunu ifade eden ErdoÄŸan, "Ãœlkemizi kavgada, dÃ¶vÃ¼ÅŸte, polemikte, kÃ¼Ã§Ã¼k hesaplarda deÄŸil, hizmet siyasetinde yarÄ±ÅŸÄ±lan bir iklime taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ olmayÄ± en Ã¶nemli baÅŸarÄ±mÄ±z olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimi kavrayamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hala hizmet, eser, proje siyasetiyle deÄŸil, milletin ortak deÄŸerlerini istismarla ayakta kalmaya Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± tebessÃ¼mle seyrediyoruz. BunlarÄ±n da kem aletle kemalat olmayacaÄŸÄ± gerÃ§eÄŸini bir an Ã¶nce gÃ¶rmelerini diliyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu. Her ÅŸey gibi milletin hayÄ±r duasÄ±nÄ± alacak eserler bÄ±rakmanÄ±n da nasip iÅŸi olduÄŸunu dile getiren ErdoÄŸan, "DÃ¼nya koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n penÃ§esinde kÄ±vranÄ±rken biz, her biri kendi alanÄ±nda Ã§Ä±ÄŸÄ±r aÃ§acak eserlerin yÃ¼kseliÅŸinin sevincini yaÅŸÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

Â

Ã‡anakkale'de 2023 metre orta aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼klerinden biri olacak kÃ¶prÃ¼nÃ¼n 18 Mart Zaferi'ni temsil eden 318 metrelik kulesinin son bloÄŸunun yerleÅŸtirildiÄŸini aktaran ErdoÄŸan, GAP'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k projelerinden yeni ismi Prof. Dr. Veysel EroÄŸlu olan IlÄ±su BarajÄ±'nÄ± tamamlamanÄ±n da kendilerine nasip olduÄŸunu sÃ¶yledi. ErdoÄŸan, Ä°stanbul'da BaÅŸakÅŸehir Ã‡am ve Sakura Hastanesi, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Prof. Dr. Feriha Ã–z Acil Durum Hastanesi, Dr. Ä°smail Niyazi KurtulmuÅŸ Hastanesi gibi Ã§ok Ã¶nemli saÄŸlÄ±k tesislerini tamamladÄ±klarÄ±nÄ±, acil durum hastanelerinden Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n 45 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼rede bitirildiÄŸini ifade etti.Â AdÄ± 27 MayÄ±s Darbesi ile anÄ±lan YassÄ±ada'nÄ±n milletin verdiÄŸi isimle Demokrasi ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler AdasÄ± olarak hizmete sunulduÄŸunu hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, dÃ¼n Ankara'da 9 ayrÄ± ÅŸehirdeki 10 Millet BahÃ§esi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini, bugÃ¼n de burada Yusufeli BarajÄ±'ndaki ilerlemenin ve diÄŸer tesislerin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gururunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi salgÄ±n dÃ¶nemini saÄŸlÄ±kta, gÄ±da ve temizlik Ã¼rÃ¼nleri tedarikinde, kamu dÃ¼zeninde baÅŸarÄ±yla yÃ¶neten TÃ¼rkiye, kutlu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne de asla ara vermemiÅŸtir." diyen ErdoÄŸan, planlanan normalleÅŸme takvimini saÄŸlÄ±k ve Ã¼lkenin Ã¶nceliklerinden taviz vermeden dengeli bir ÅŸekilde adÄ±m adÄ±m hayata geÃ§irdiklerini ifade etti. Ekonominin Ã§arklarÄ±nÄ±n yeniden tam gÃ¼Ã§ dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren ErdoÄŸan, "Maske, mesafe, temizlik kurallarÄ±na uygun ÅŸekilde hayatÄ± hÄ±zla her alanda normal ritmine kavuÅŸturuyoruz. Onun iÃ§in de iÅŸte cumartesi pazar gÃ¼nlerini de ÅŸu anda artÄ±k kÄ±sÄ±tlama noktasÄ±nda serbest olarak ilan ettik ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n rahatlÄ±kla artÄ±k sokaÄŸa Ã§Ä±kabilmelerinin yolunu da aÃ§tÄ±k. Ama maske, mesafe, temizlik buna Ã§ok dikkat edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±. Avrupa Ã¼lkeleri baÅŸta olmak Ã¼zere dÃ¼nyadaki normalleÅŸme adÄ±mlarÄ±na uygun ÅŸekilde ihracatta, turizmde, ticarette Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ geliÅŸmeler beklediklerini belirten ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Son aylarda salgÄ±na karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirler nedeniyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kayÄ±plarÄ± telafi etmenin Ã§ok Ã¶tesinde hedeflere sahibiz. GeleceÄŸimize Ã¼mitle bakmamÄ±z iÃ§in pek Ã§ok sebebimiz var. BÃ¼yÃ¼k ve gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye hedefine ulaÅŸmaya dÃ¼nden daha yakÄ±n ve daha kararlÄ±yÄ±z. Bizim bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z nÃ¼fusumuzun Ã§okluÄŸundan, ekonomimizin rakamlarÄ±ndan, silahlarÄ±mÄ±zÄ±n menzilinden, ÅŸehirlerimizin ÅŸatafatÄ±ndan ibaret asla deÄŸildir ve olmayacaktÄ±r. TÃ¼rkiye, sanayisi, teknolojisi, tarÄ±mÄ±, ticareti, hizmet altyapÄ±sÄ± yanÄ±nda asÄ±l insani duruÅŸuyla bÃ¼yÃ¼k bir devlet olduÄŸunu salgÄ±n sÃ¼recinde tÃ¼m dÃ¼nyaya gÃ¶stermiÅŸtir, gÃ¶stermeyi de sÃ¼rdÃ¼recektir. En Ã¶nemli gÃ¼cÃ¼mÃ¼z olan birliÄŸimize, beraberliÄŸimize, kardeÅŸliÄŸimize sahip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mÃ¼ddetÃ§e Allah'Ä±n izniyle bizi yolumuzdan alÄ±koyacak hiÃ§bir engel gÃ¶rmÃ¼yoruz."

Â

'18 YILDA 585 YENÄ° BARAJ'

TÃ¼rkiye'nin kalkÄ±nma mÃ¼cadelesinde barajlarÄ±n sembolik bir Ã¶nemi olduÄŸunu dile getiren ErdoÄŸan, Ã¼lkenin yÄ±llarca Allah'Ä±n bir lÃ¼tfu olan sularÄ±nÄ±n kontrolsÃ¼zce topraklarÄ±ndan akÄ±p gitmesini seyrettiÄŸini sÃ¶yledi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TarÄ±m arazileri susuzluktan Ã§atlarken, ÅŸehirlerde yaÅŸayan insanlar susuzluktan kavrulurken, yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¶nemlerinde seller Ã¶nÃ¼ne gelen her ÅŸeyi alÄ±p gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken, velhasÄ±l TÃ¼rkiye'nin bileklerine geri kalmÄ±ÅŸtÄ±k prangasÄ± vurulmuÅŸken, biz kendi insanÄ±mÄ±zÄ±n deÄŸerlerine savaÅŸ aÃ§anlarla uÄŸraÅŸÄ±yorduk. Baraj inÅŸasÄ± iÅŸte bu geri kalmÄ±ÅŸlÄ±ktan, Ã¶zellikle kurtuluÅŸ mÃ¼cadelesinin adeta sembolÃ¼ydÃ¼. Rahmetli Adnan Menderes'in iktidara gelir gelmez Ã¶nem ve Ã¶ncelik verdiÄŸi konulardan birisi baraj inÅŸasÄ± olmuÅŸtur. AynÄ± ÅŸeklinde rahmetli Demirel de yÄ±llarca siyasetini baraj temasÄ± Ã¼zerine kurmuÅŸtur. AÄŸÄ±r sanayi mÃ¼cadelesi ile gÃ¶nÃ¼llerde taht kuran Erbakan Hoca'mÄ±zÄ±n gÃ¼ndeminde de bu konunun Ã¶zel bir yeri vardÄ±r. Buna raÄŸmen 2003 yÄ±lÄ±na geldiÄŸinde TÃ¼rkiye toplam 276 baraja ancak sahip olabilmiÅŸti. Biz 18 yÄ±lda bunun Ã¼zerine 585 yeni baraj ilave ettik. Yine 2003'ten Ã¶nce Ã¼lkemiz toplam 105 adet suyun gÃ¼cÃ¼nÃ¼ elektriÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren hidroelektrik santrali inÅŸa edilmiÅŸti. Biz 18 yÄ±lda 576 hidroelektrik santralini daha Ã¼lkemize kazandÄ±rdÄ±k. GÃ¶letlerimizin sayÄ±sÄ± 228 iken bunun Ã¼zerine 329 gÃ¶let daha ilave ettik. Ä°Ã§me suyu tesislerinin sayÄ±sÄ± 84 iken biz 247 ilave tesisi daha insanÄ±mÄ±zÄ±n hizmetine sunduk. Sulama ve taÅŸkÄ±n koruma tesislerinin sayÄ±larÄ±nÄ± da 2 kat artÄ±rdÄ±k. BÃ¶ylece TÃ¼rkiye'nin su potansiyelinin en verimli ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak bÃ¼yÃ¼k bir yatÄ±rÄ±m seferberliÄŸini hayata geÃ§irdik."

TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lgesel kalkÄ±nma projesi olan GÃ¼neydoÄŸu Anadolu Projesi (GAP) bÃ¼nyesindeki projelerin Ã§ok Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n kendi iktidarlarÄ± dÃ¶neminde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, "GAP kapsamÄ±nda sulanan arazi bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yÃ¼zde 19'dan yÃ¼zde 53'e Ã§Ä±kartarak GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lgemizdeki mÃ¼mbit topraklarÄ±n verimliliÄŸini artÄ±rdÄ±k. BugÃ¼n de bir baÅŸka iftihar projesi, Yusufeli BarajÄ±'nÄ±n 3 milyonuncu metrekÃ¼p beton dÃ¶kÃ¼mÃ¼ne ÅŸahitlik ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.Â Toplamda 4 milyon metrekÃ¼p betonla inÅŸa edilecek Yusufeli BarajÄ±'nda bÃ¶ylece dÃ¶rtte Ã¼Ã§lÃ¼k gerÃ§ekleÅŸmenin geride bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ã‡oruh Nehri ve yan kollarÄ±, su bakÄ±mÄ±ndan gerÃ§ekten Ã§ok hareketli bir havzadÄ±r. Halen bu havzada 2 bin 500 megavat kurulu gÃ¼ce sahip 50 elektrik Ã¼retim tesisi faaliyet gÃ¶steriyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â Ã‡oruh Nehri Ã¼zerinde "gerdanlÄ±k gibi" dizili olan MuratlÄ±, BorÃ§ka ve Deriner gibi her biri devasa bÃ¼yÃ¼klÃ¼kteki baraj ve elektrik santrallerinin TÃ¼rkiye'ye hizmet verdiÄŸini dile getiren ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±lÄ±n nisan ayÄ±nda tamamlamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 540 megavat kurulu gÃ¼ce sahip olacak Yusufeli BarajÄ±, bu gerdanlÄ±ÄŸÄ±n adeta imamesi durumundadÄ±r. BarajÄ±mÄ±z toplamda 275 metreyi bulacak gÃ¶vdesiyle 100 katlÄ± bir binanÄ±n yÃ¼ksekliÄŸine eÅŸ deÄŸerdir. Yusufeli BarajÄ±'nÄ±n tutacaÄŸÄ± sularÄ±n kontrollÃ¼ salÄ±nÄ±mÄ±yla havza Ã¼zerindeki diÄŸer barajlarÄ±n elektrik Ã¼retimi de yÃ¼zde artacaktÄ±r.Â Tamamen kendi mÃ¼hendislerimizin Ã¼rÃ¼nÃ¼ olan bu eser, ekonomimize yÄ±lda 1,5 milyar lira katkÄ± saÄŸlamanÄ±n yanÄ±nda Ã‡oruh Vadisi'ni taÅŸkÄ±nlardan da koruyacaktÄ±r. Barajla birlikte yollar, kÃ¶prÃ¼ler, menfezler, tÃ¼neller ve elbette yeni Yusufeli ilÃ§emiz de inÅŸa edildi, inÅŸasÄ± devam ediyor."

'DÃœNYA GÃ–RDÃœÄžÃœNDE ÅžAÅžIRACAK'

Yusufeli'nde yepyeni bir hayat alanÄ± kurulduÄŸunu kaydeden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "GerÃ§ekten kontrolÃ¼ne gittiÄŸimizde bu eser nadide bir eser, dev bir eser ve inÅŸallah aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda da ne kadar iftihar etsek o kadar Ã¶nemli. DÃ¼nya, 'hidroelektrik santral nedir, sulama nedir?' bunu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde ÅŸaÅŸÄ±racak." dedi. DaÄŸlarÄ±n arasÄ±nda bÃ¶yle bir eserin yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±, bunu TÃ¼rk firmalarÄ±nÄ±n, TÃ¼rk mÃ¼hendislerinin, TÃ¼rk mimarlarÄ±nÄ±n, TÃ¼rk iÅŸÃ§ilerinin yapmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n ayrÄ± bir Ã¶vÃ¼nÃ§ kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu vurgulayan ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'ye bu iftihar verici eserin kazandÄ±rÄ±lmasÄ±nda emeÄŸi geÃ§en, ter dÃ¶ken bakanlarÄ±, Devlet Su Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ personelini, mÃ¼hendisinden iÅŸÃ§isine herkesi ve yÃ¼klenici firmayÄ± tebrik etti.

TaÅŸlÄ±dere Vadisi IslahÄ± 5. KÄ±sÄ±m Hizmete Alma TÃ¶reni

TaÅŸlÄ±dere Vadisi IslahÄ± Projesi'nin Rize'ye hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± dileyen ErdoÄŸan, bugÃ¼ne kadar 58 Ä±slah projesinin hayata geÃ§irildiÄŸi Rize'de aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan tesisle 9 meskun mahal ve 1000 dekar tarÄ±m alanÄ±nÄ±n daha taÅŸkÄ±n riskinden korunmuÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Bayburt DemirÃ¶zÃ¼ Sulama Projesi'nin de 18 yerleÅŸim yerindeki 113 bin dekara yakÄ±n arazinin verimini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, her iki projenin de hayata geÃ§irilmesinde emeÄŸi geÃ§enleri tebrik ederek, TÃ¼rkiye'ye eser kazandÄ±rmak mÃ¼cadelesinde kendilerine destek olan herkese ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± sundu.

KonuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rize, Yusufeli ve Bayburt'taki tÃ¶ren alanlarÄ±na video konferansla baÄŸlanan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu ile diÄŸer yetkililerden projelerle ilgili bilgi aldÄ±.





Bayburt DemirÃ¶zÃ¼ Sulama Projesi

ErdoÄŸan, projenin inÅŸaatÄ±na 2017'de baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ve ÅŸu an sulamaya hazÄ±r hale geldiÄŸini belirterek, ÅŸu bilgileri verdi:

"BuranÄ±n yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 239 milyon TÃ¼rk lirasÄ± yani bÃ¶yle Ã¶nemli. Rastgele bir yatÄ±rÄ±m deÄŸil. Bayburt 16, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane 2 adet, toplam 18 adet yerleÅŸim yerine ait 12 bin 600 dekar arazi modern sulama sistemiyle sulanacaktÄ±r. Projeli durumda bitki deseninde aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak hayvancÄ±lÄ±ÄŸa yÃ¶nelik yem bitkisi olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan yonca, hububat, silajlÄ±k mÄ±sÄ±r ve macar fiÄŸi burada bulunmakta. Sulu tarÄ±mla birlikte gelir getirecek ÅŸeker pancarÄ±, fasulye, bakliyat Ã¼rÃ¼nleriyle, meyvecilik ve sebze Ã¼retimi de burada geliÅŸecektir. Proje ile 11 bin 260 kiÅŸiye doÄŸrudan ve dolaylÄ± istihdam saÄŸlanacaktÄ±r. Projeyle Ã§iftÃ§ilerimize yÄ±lda 85 milyon lira ilave zirai gelir artÄ±ÅŸÄ± da ayrÄ±ca saÄŸlanacaktÄ±r." KonuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan tÃ¶ren alanlarÄ±nda bulunanlar tarafÄ±ndan kurdele kesildi.

Â