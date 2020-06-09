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    09.06.2020 - 10:27 | | İHA

    Bakan Pakdemirli'den atama açıklaması

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ”2 bin 347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile 1277 Mühendis, 870 Veteriner Hekim, 150 Tekniker, 50 Teknisyen arkadaşımızın yerleştirmeleri yapılmıştır. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.

    Bakan Pakdemirli'den atama açıklaması

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından 2 bin 347 kişinin işe yerleştirme işlemlerinin yapıldığını duyurdu.

    Pakdemirli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    ”2 bin 347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile 1277 Mühendis, 870 Veteriner Hekim, 150 Tekniker, 50 Teknisyen arkadaşımızın yerleştirmeleri yapılmıştır. Ülkemize hayırlı olsun.”

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