Bakan Pekcan, 60 ticaret uzman yardımcısı alınacağını açıkladı

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızca 60 ticaret uzman yardımcısı istihdam edilecektir. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, "https://personel.ticaret.gov.tr/" internet adresinde başvuru için adaylarda aranan şartlara ilişkin duyuruya yer verildi.

Buna göre, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, istenilen puan türünden 70 ve üzeri puan alanlar başvuruda bulunabilecek.

Başvuru süresi, 28 Aralık saat 23.59'da sona erecek. Sınav ücretinin, başvuru süresinin bitimine kadar yatırılması gerekiyor.