Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Konya'da ziyaretlerde bulundu

Burada yetkililerden bilgi alan Selçuk, daha sonra KONSAN Sanayi sitesindeki otomotiv yedek parça üretimi yapan firmayı ziyaret etti.

Ardından Selçuklu Belediyesi tarafından kente kazandırılan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfına (SOBE) giden Selçuk, burada eğitim ve aktivite sınıflarında incelemelerde bulundu.

Bakan Selçuk, SOBE'de eğitim alan çocuklarla yakından ilgilenirken, kendisine merkezde yapılan faaliyetlerin sunumu yapıldı.

Programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile merkez ilçelerin belediye başkanları katıldı.

Bakan Selçuk, daha sonra Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Özkan ile bir süre görüşen Selçuk, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Selçuk, Konya Valiliğinde, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle ve bakanlığa bağlı il müdürleriyle toplantı yaptı.

Daha sonra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret eden Selçuk, Konya'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Selçuk, AK Parti Konya İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.