BİST114.6680.46EURO7.700.13USD6.850.00ALTIN390.190.36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Balıkesir’de dış hat uçuşları başladı
    ABONE OL
    27.06.2020 - 10:16 | | İHA

    Balıkesir’de dış hat uçuşları başladı

    Yaşanan korona virüs salgını sonrasında yurt dışı uçuşlarına ara verilen Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na Almanya’dan tarifeli seferler başladı. İlk seferde 91 yolcu Koca Seyit’ten yurda giriş yaptı.

    Almanya’nın Köln şehrinden havalanan uçak 3 saat 25 dakikalık bir uçuş ile Edremit’te bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na iniş yaptı. İnen uçak apron girişinde su takı ile karşılandı. Uçuş nedeniyle havalimanı personeli, emniyet güçleri ve sağlık personeli özel önlemler aldı. Uçağın kapısının açılması ile birlikte alınan korona virüs önlemleri dahilinde yolcuların gümrük ve bagaj işlemleri gerçekleştirildi.

    Sokağa çıkma kısıtlaması başladı!Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla 15.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sokağa çıkma yasağı ne zaman son bulacak? 81 ilde sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

    Sokağa çıkma yasağı ne zaman son bulacak? 81 ilde sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

    Emeklilikte 1 Haziran 2002 tarihine dikkat! Milyonları kapsıyor...

    Emeklilikte 1 Haziran 2002 tarihine dikkat! Milyonları kapsıyor...

    Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

    Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

    Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı! 'İkinci bir pik...'

    Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı! 'İkinci bir pik...'

    Sıradaki Haber