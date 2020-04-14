BDDK Başkanı özel bankaları uyardı: Kredi kanalını açın kamuyu örnek alın

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bankalara ilettikleri talimatların uygulamasını yakından izlediklerini belirterek, “Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum” dedi.



Akben, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek bakımından bankalara önemli görevler düştüğünün altını çizdi.

Kredi limiti olan firmaların likidite ve nakit ihtiyacı taleplerinin hızlıca karşılanması ve kredi limitlerinin kullandırılmasında kısıtlamaya gidilmemesi gerektiğini belirten Akben, kredi geri çağırma, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma, makul faiz oranlarıyla yeniden yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan özenle kaçınılması yönünde bankalara talimat verdiklerini hatırlattı.

Şikâyet hattı var...



Kamu bankalarının bireylere, esnaf ve sanatkara, KOBİ ve kurumsal işletmelere yönelik kredi destek programlarını başarıyla yürüttüğünü dile getiren Akben, kamu bankalarının son 10 günde 27.5 milyar TL ilave kredi hacmi oluşturduklarını belirterek, “Salgından ötürü geçici likidite sıkıntısı yaşayan müşterilere sağlanan bu imkânların hem salgının ekonomik ve sosyal maliyetlerini aşağıya çekeceğine, hem de bankalarımızın salgın sonrası dönemde tahsilat kabiliyetini artıracağına inanıyorum. Aynı dönemde özel bankalarımızın toplam kredi hacminin yaklaşık 5 milyar TL daraldığına şahit olduk” dedi.

Akben, vatandaşların şikâyet için hangi yolu izlemesi gerektiği sorusu üzerine de şunları söyledi:





“İnternet için https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/, çağrı merkezi için 0850 222 23 35 numaralı hat üzerinden BDDK’ya talep ve şikâyetlerin iletilmesi mümkün.”



Kaynak, ihtiyaç duyana verilsin



BDDK Başkanı Akben önceki günkü ‘swap’ düzenlemesi hakkında da şunu söyledi:



“Yeni bir başka uygulama da yurt dışı yerleşik finansal kuruluşlarla yapılan TL verip döviz alma şeklindeki swap işlemlerinde öz kaynakların yüzde 10 sınırın yüzde 1’e düşürülmesi. Uzun zamandır bankalarımız bu türden swap işlemlerini yapmaktan kaçınmaktaydı. Şu aşamada TL daha çok yurt içinde gerekli ve faydalı olacaktır.



İhtiyaç duyan bireysel müşteriler, esnaf, KOBİ’ler ve diğer işletmeler bu dönemde bankaların desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Bu düzenlemeleri yaparken bankalarımızın yurt dışı yerleşiklerle yapacakları hiçbir işlem türüne ilişkin yasaklayıcı bir tavır almadık. Finansal kuruluşlarımızın kaynaklarını ihtiyaç duyan kesimlere yönlendirmelerini hedefliyoruz.”



İş dünyasından tam destek var



BDDK Başkanı Akben’in bankalara ilettikleri talimatların uygulamasını yakından izleyecekleri açıklamasına iş dünyasından tam destek geldi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, bu tarihi süreçte, kamu bankalarının reel sektörün yanında yer alırken, özel bankaların da taşın altına ellerini koymalarını beklediklerini söyledi.



Avdagiç, bankaların piyasa koşullarında swap imkanlarını Merkez Bankası üzerinden sağlayabilmesinin mümkün olduğunu da belirterek, “Maksadı ihtiyaç değil de spekülasyon olana yurt dışı swap imkânı kapandı” dedi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de “Devletimizin ilettiğimiz her soruna anında çözüm ürettiği bir dönemde, özel sektör bankalarımızın da aynı proaktif tutumu göstermesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise, “Ekonomide, salgının başlangıcından bu yana alınan önlemleri takdir ediyoruz. Bugün kamu bankaları kadar, bu sürecin çok önemli bir paydaşı olarak özel bankalarımızın da bazı sorumluluklar alarak elini taşın altına sokmasını bekliyoruz. Çünkü bu sürecin ekonomiye en az hasar vermesinin en önemli yolu üretimi ve istihdamı korumaktan geçmektedir. Bunun için de finansman akışında bir aksama olmamalıdır” dedi.