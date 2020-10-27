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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa'da yarın yarım gün işlem yapılacak
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    27.10.2020 - 14:33 | | AA

    Borsa'da yarın yarım gün işlem yapılacak

    Borsa İstanbul'da, Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle yarın öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek.

    Borsa'da yarın yarım gün işlem yapılacak

    Borsa İstanbul pay piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarın saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında 1,5 günlük tatile girecek.

    Yarın, tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

    Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.

    Yarım gün işlem yapılacağı ve takas işlemi gerçekleştirilmeyeceği için Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda yarınki işlemlerin takası bugünkü işlemlerin takası ile birlikte 2 Kasım Pazartesi günü yapılacak.

    Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) yarın işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.

    Borçlanma Araçları Piyasası'nda yarın hem aynı gün hem ileri valörlü işlemler saat 11.30'a kadar yapılacak.

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