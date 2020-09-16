Bu dünyadan bir Suna Kıraç geçti

Türkiye, iş insanı Suna Kıraç’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Koç Holding dün holdingin kurucusu Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç’ın hayatını kaybettiğini belirterek, şu açıklamayı paylaştı:

“Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010’a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz.”

İlk yönetim kurulunda

Suna Kıraç; Vehbi Koç ve Sadberk Koç’un Semahat Arsel, Rahmi Koç ve Sevgi Gönül’den sonra son çocuğu olarak, 1941’de Ankara’da doğdu. Finans eğitimi gördü. Ekim 1960’ta Koç Ticaret AŞ’nin İstanbul şubesinde çalışmaya başlayan Kıraç, 1963’te Koç Holding’in kurulmasının ardından ilk Yönetim Kurulu’nun beş üyesinden biri oldu. Kıraç’ın cenazesi bugün saat 12:00’de Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki Aile Kabristanı’na defnedilecek.

Çok yönlü bir hayat

Suna Kıraç 1967’de Koç Holding şirketlerinden Otoyol’un Genel Müdürü İnan Kıraç’la evlendi. 1980’de Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekilliği görevine getirilen Kıraç, montajdan ana sanayiye geçiş sürecinde önemli kararlara imza attı. 1994’te Arçelik AŞ’nin Yönetim Kurulu başkanlığını üstlendi. Kıraç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Vehbi Koç Vakfı İcra Komitesi Başkanı, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Başkanı, Koç Üniversitesi, Türk Eğitim Vakfı ve Robert Kolej Mütevelli Heyeti üyesi, Koç Okulu İcra Kurulu Başkanı, TEGV Onursal Başkanı, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı.

Suna Kıraç aktif iş yaşamının 40 yılını verdiği Koç Holding’in gelişmesi, büyümesi, özellikle de kurumsallaşması için çabalarını sürdürürken, eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında önemli girişimlere de imza attı.

Kıraç, 2000 yılından beri ALS hastalığıyla mücadele ediyordu.

Güler Sabancı: O hepimize örnek oldu

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, iş insanı Suna Kıraç’ın vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, “Dostluğunu her zaman arayacağım Suna Kıraç, kıymetli anılarımızda ve geride bıraktığı başarılı kurumlarda her zaman yaşayacak. Kadınların çalışma hayatına katılması ve sorumluluk alması konusunda hepimize örnek olmuştur” dedi.