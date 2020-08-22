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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Bu yıl balığa doyacağız’
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    22.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Bu yıl balığa doyacağız’

    Türkiye’nin balık ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Ege’de balıkçılar, 1 Eylül’de açılacak sezon öncesi hazırlıklarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle sürdürüyor. İyi bir sezon olacağını belirten balıkçılar, “Bu yıl balığa doyacağız” diyor.

    ‘Bu yıl balığa doyacağız’

    Salgın nedeniyle geçen yıl sezonu 15 Nisan’da değil martın son haftasında kapatan balıkçılar, yeni sezona hazırlanıyor. Ege’nin en büyük balıkçı barınaklarından biri olan Güzelbahçe’de ağlarını tamir eden balıkçılar, teknelere son bakımları yapıyor.

    İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, denizlerin 6 ay boyunca nadasta kaldığını belirtti. Yeni sezon hazırlıklarının tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de sürdüğünü belirten Çakan, “Denizlerden çok güzel haberler geliyor. Karadeniz’de palamut ve hamsi gözüküyor. Ege zaten zengin bir mera. Bu sene de balığa doyacağız” dedi.

    Her sene yapılan hazırlıklara bu yıl Kovid-19 tedbirlerinin de eklendiğine dikkati çeken Çakan, şunları söyledi:

    “Bu sene balıkçı gemilerimizin hepsinde şartlar değişti. Daha hijyenik ortam hazırladık. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile ava çıkacak arkadaşlara test uygulanmasına yönelik çalışma yapılacak.”

    Hazırlıklar tamam

    Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Dernek Başkanı Mehmet Aksoy ise Egeli balıkçıların geçen yıl sezonu 20 Mart’ta kapattığını anımsattı. Bu yıl bakımların daha yavaş ve kontrollü olduğunu belirten Aksoy, şunları söyledi:

    “Salgından dolayı kalabalık olarak ağ onarma işi olmadı. Daha sakin yapıldı işler. Ancak tüm bakımlar bitmek üzere, her şey 1 Eylül’e hazır olacak. İnşallah 2020-2021 balıkçılık sezonu iyi geçer.”

    Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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