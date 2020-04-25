‘Cep’lere 1 GB Ramazan hediyesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 tedbirleriyle haberleşme sürecinde kesinti yaşanmadığını belirterek, “Ancak Kovid-19 tedbirleri sonrasında vatandaşların internet kullanımı daha da arttı. İhtiyaç haline gelen internet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla tüm GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına bir destek istedik. Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakatla tüm operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine, vatandaşımızın her birine Ramazan’da 1’er GB interneti ücretsiz sağlayacak” dedi.

Konuşma süresi olarak da ekstra desteklerin gündemde olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, “Tam detayları kendileri açıklayacak” diye konuştu.

Sağlıkçılara destek

Karaismailoğlu, Kovid-19 sürecinde bakanlık olarak operatörlerle yapılan koordinasyon ile sağlık çalışanlarına yönelik mobil haberleşme kampanyalarının sağlandığını da bildirdi. Karaismailoğlu, 780 bin kişiyi geçen sağlık çalışanı personeline 2 ay süreyle aylık 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmetini ücretsiz olarak vermeye başladıklarını, yaklaşık 45 bin kişilik Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise ek olarak 2 ay süreyle 10 bin dakika sesli görüşme hizmetinin de ücretsiz verileceğini anlattı. Karaismailoğlu, özellikle hastanelerde görevli sağlık personelinin evine gidemediğini ve sevdiklerini göremediğini bildiklerini belirterek, “Bu nedenle 12 bin 864 saha çalışma ekibine de sevdikleriyle daha rahat konuşabilmeleri, görüntülü sohbet edebilmeleri için 3 ay süreyle 15 GB/ay internet ve 15 bin dakika/ay sesli görüşme hizmeti ek olarak sunulmaya başlanacak” dedi.