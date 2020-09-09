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    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online sorgulama ekranı...
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    09.09.2020 - 23:09 |

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online sorgulama ekranı...

    Çılgın Sayısal Loto'da pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekiliş düzenleniyor. Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabiliyor. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye için canlı yayın gerçekleşti.

    Haftada 3 gün kazanma şansı sunan Çılgın Sayısal Loto'da bugün çekiliş günüydü... Rekor ikramiye için gözler sonuçlara çevrilmiş durumdaydı... Canlı yayından gerçekleşen çekiliş sonrası büyük ikramiye devretti.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu Milli Piyango Online sorgulama ekranı...

    9 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA YAPILDI

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da yapıldı

    SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:

    Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

    SEN SEÇ!

    Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

    SİSTEM OYUNU

    Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

    Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

    Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

    Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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