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    HaberlerEkonomi Haberleri Clearstream Banking TL işlemlerine yeniden başladı
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    27.05.2020 - 10:15 | | AA

    Clearstream Banking TL işlemlerine yeniden başladı

    Clearstream Banking, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) TL işlem sınırlamalarından muaf tutulması ardından TL işlemlerine yeniden başladığını açıkladı.

    Clearstream Banking TL işlemlerine yeniden başladı

    Clearstream Banking'in internet sitesindeki açıklamaya göre TL işlemleri 25 Mayıs itibarıyla yeniden başladı. Yapılan açıklamada, işlemlerin yerel ve uluslararası düzeyde yapılmaya başlandığı belirtildi.

    BDDK'dan 20 Mayıs'ta yapılan açıklamada, TL cinsi varlıkların takas operasyonlarının olumsuz etkilenmemesi için, Euroclear ve Clearstream'i yurtdışı ile TL işlem sınırlamalarından muaf tutma kararı aldığını belirtildi.

    BDDK açıklamasında, şöyle denildi:

    "Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, TL cinsinden tahvil ve kira sertifikası işlemlerinin takas operasyonlarının olumsuz etkilenmemesini ve TL cinsinden menkul kıymetlerin etkin ve verimli bir şekilde işlem görmesini teminen, 20.05.2020 tarihli ve 9031 sayılı Kurul Kararı ile; sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları (YMSK) arasından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca(Kurum) belirlenecek olan kuruluşların, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmiş ve bu karara istinaden Kurum tarafından Euroclear Bank ve Clearstream Banking isimli kuruluşların söz konusu sınırlamadan muaf tutulması uygun görülmüştür."

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