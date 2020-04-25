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    HaberlerEkonomi Haberleri Çukurova'da tarımsal üretim hız kesmiyor
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    25.04.2020 - 12:27 | | AA

    Çukurova'da tarımsal üretim hız kesmiyor

    Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tarımsal üretimi olumsuz etkilemesine izin verilmeden tarlalarda çalışmalar devam ediyor.

    Çukurova'da tarımsal üretim hız kesmiyor

    Ülkenin en erken soğan hasadı yapılan ovada bu yıl 40 bin dekar alanda 160 bin ton verim bekleniyor.

    Hasat sezonu dolayısıyla tarlaları dolduran işçiler, yoğun bir çalışmayla topladıkları soğanları paketliyor.

    Türkiye'nin karpuz üretiminin yüzde 20'sinin yapıldığı ovada, hasat sezonu yaklaşırken çiftçiler karpuz ekili sera ve tarlalarında son bakımlarını yapıyor. Erkenci olarak yetişen kavun ve karpuzda seralar açılmaya başlandı.

    Sağladığı istihdamla "beyaz altın" olarak anılan ve stratejik bir ürün olan pamukta geçen yıla göre ekim alanında daralma beklense de ekim çalışmaları başladı. Üreticiler, pamuk çekirdeklerini tarlayla buluşturuyor.

    Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gürkan Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çukurova'da çay dışında neredeyse tarımı yapılmayan ürün olmadığını belirtti.

    Ovada yılın her ayı mutlaka bir tarımsal faaliyet yapıldığının altını çizen Yaşar, bu özelliğiyle Adana'nın tarımda önemli bir üretim ve istihdam merkezi olduğunu aktardı.

    Kovid-19 salgınının ileri aşamada da ülkeyi olumsuz etkilememesi için tarımsal faaliyetin devam etmesine çaba gösterdiklerini ifade eden Yaşar, şunları söyledi:

    "Türkiye'nin gıda ihtiyacının önemli bir kısmının sağlandığı ovada tarımsal faaliyetin devam etmesi son derece önemli. Tarımın, üretimin, aksamaması, yavaşlamaması için üreticisinden işçisine, işçi başından tüccarına kadar tüm kesimlerle iş birliğindeyiz. Tarımın, gıdanın ülke ve insanlarımız için ne kadar önemli olduğunu bilincinde üretmeye devam edeceğiz."

    Üreticiler çalışmaya devam ediyor

    Soğan üreticisi Hanifi Yiğit, bu seneki soğan rekoltesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

    Kovid-19 salgını bazı kısıtlamalar getirse de kendilerinin üretime devam ettiğini ifade eden Yiğit, "Üretim hiçbir zaman durmuyor ve üretmeye de devam edeceğiz." dedi.

    Yiğit, ihracatın açılması ve tarım işçilerinin bulundukları yerlerden Adana'ya getirilmesi konusunda destek beklediklerini kaydetti.

    Karpuz üreticisi Nadir Bağdeci de salgının üretimi aksatmaması için çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.

    Nebi Aslan da tarım yaparak ülkeye destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

      TÜBİTAK Başkanı Mandal, Covid-19 aşısı ve ilacı için tarih verdiTürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 25'i üniversite toplam 41 kuruluşun oluşturduğu 'Covid-19 Türkiye Platformu'nun seferberlik halinde ilaç ve aşı çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Mandal, "Klinik öncesi aşamaları ilaç için bu yaz aylarında belki daha da erken üretme noktasında olacağız. Aşı çalışmalarında ise 9 aylık bir zaman dilimi içinde klinik öncesi aşama tamamlanacak" dedi.
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