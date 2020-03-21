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    HaberlerEkonomi Haberleri Delta Havayolları ikinci çeyrek cirosu için yüzde 80 düşüş bekliyor
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    21.03.2020 - 07:49 | | AA

    Delta Havayolları ikinci çeyrek cirosu için yüzde 80 düşüş bekliyor

    ABD'nin önde gelen uluslararası hava yolları firmalarından Delta Havayolları'nın İcra Kurulu Başkanı Ed Bastian, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyahat talebini azaltması nedeniyle, şirketin cirosunun bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 80 düşmesinin beklendiğini bildirdi.

    Delta Havayolları ikinci çeyrek cirosu için yüzde 80 düşüş bekliyor

    Bastian, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle dünya tarihinin en büyük ekonomik zorluğuyla karşı karşıya olunduğuna dikkati çekti.

    Şirketin gelir görünümünün seyahat talebindeki azalmayla kötüleşmeye devam ettiğini vurgulayan Bastian, "Haziran çeyreğinde gelirlerin geçen yıla göre 10 milyar dolar azalacağını tahmin ediyoruz, bu yüzde 80'lik bir düşüşe eşit." değerlendirmesinde bulundu.

    Bastian, virüsün genel ekonomide yarattığı hasar göz önüne alındığında, salgının kontrol altına alınmasının ardından toparlanmanın uzun zaman alacağını ifade etti.

    Şirketin gönüllü olarak ücretsiz izin alan 13 bin çalışanına teşekkür eden Bastian, bunun şirketi desteklemeye yönelik yapılabilecek en önemli şey olduğunu ifade etti. 

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