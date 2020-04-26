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    HaberlerEkonomi Haberleri Dev market zincirinden flaş karar! Çalışanlarına fazla para ödeyecek
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    26.04.2020 - 10:56 |

    Dev market zincirinden flaş karar! Çalışanlarına fazla para ödeyecek

    Japon Walmart Inc birimi Seiyu GK, corona virüs salgını nediyle personel sıkıntısı çektiğini bu nedenle işçileri depolamak için 15.000 Yen'e kadar özel bir bonus ödeyeceğini söyledi. Seiyu, hükümetin evde kalma talebi, yiyecek ve diğer günlük ihtiyaçları stoklamak isteyen müşterilerin akınına yol açtığından 3000 yeni işe alım istediğini söyledi.

    Dev market zincirinden flaş karar! Çalışanlarına fazla para ödeyecek

     

    Japon süpermarket zinciri, gözlük, maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanların satın alınması da dahil olmak üzere işçileri virüsten korumak için önlemler uygulamak için 1,3 milyar yen harcamayı planlıyor. Plan ayrıca 33.500 mağaza işçisinin uygun olduğu 350 milyon yen ikramiye ödemesini bir kenara koyuyor.

    Japon Today'in haberine göre 100.000'den fazla yarı zamanlı çalışana 10.000 yen bonus ödeyeceğini söyleyen dev Aeon Co dahil pek çok parekende şirketi çalışanlarına bonuslar sunuyor. Life Corp geçen hafta yaptığı açıklamada, 40.000 çalışanının tümüne 300 milyon yen tutarında ödeme yapacağını söyledi.

    Perşembe günü Tokyo Gov Yuriko Koike, sakinlerden süpermarketlerin aşırı kalabalık olmasını önlemek için bakkal alışverişini her üç günde bir sınırlandırmasını istedi. Mart ayında Walmart, çalışanlarına toplam 550 milyon dolar bonus vereceğini söyledi.

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