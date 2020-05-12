Dezenfeksiyon kabini üretti

Ertuğ Group, salgın hastalıklarla mücadele ve önleme çalışmalarında toplum sağlığını korumaya yönelik etkili bir ürün geliştirdiğini açıkladı. Buna göre, Ar-Ge süreci tamamlanan ‘dezenfeksiyon kabini’ kullanıma sunuldu. Salgınla mücadelede, alınacak tedbirlerin önemine dikkat çekilen açıklamada, “İçinde bulunduğumuz viral pandemiyle mücadele sürecinde, toplum sağlığını korumaya yönelik etkili bir ürün geliştirdik.

Ar-Ge sürecini tamamlamış olduğumuz, kalite standartlarına göre üretilmiş, CE sertifikalı dezenfeksiyon kabinimiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu tüm plaza, fabrika ve işyerlerinin giriş bölümlerinde ve benzeri tüm kamusal alanlarda kullanıma uygundur” denildi.

Otomatik sistem

Dezenfeksiyon kabininin otomatik sensörler yardımı ile kabine girildiği anda harekete geçtiği belirtilirken, bu sayede 16 noktaya yerleştirilmiş sisleme nozullarının, depoya doldurulmuş olan dezenfektan maddesinin tüm vücut yüzeyine ulaştırılmasını sağladığı ifade edildi. Açıklamada, “Kabinin kullanımı, çalışanlarınızın motivasyonunu artırıp güvenle işlerini yapmalarına destek olacak, normalleşme sürecinde de müşteri ve iş ortaklarınız ile olan ilişkilerinizi güvenle sürdürmenizi sağlayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Teknik özellikleri

2000x1300x2400 mm ölçülerinde kabin, zemin altında 100 litre kapasiteli atık toplama haznesine sahip. Dış ortama uygun korumalı yüzeyi, seçilebilir püskürtme zaman ayarı var. Likit dezenfekte depolaması için 50 litrelik deposu, acil durdurma butonuna sahip. Kabin, engelli bireylerin kullanımına da uygun.