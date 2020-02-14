Domates ihracatta rekor kırdı

Taze meyve sebze sektörü, 2020 yılına ihracatta parlak bir giriş yaptı. Türkiye yüzde 29’luk artışla 2019 yılı ocak ayında 199 milyon dolar olan ihracatını, 2020 yılı ocak ayında 256 milyon dolara taşıdı. Ege Bölgesi'nden yapılan taze meyve sebze ihracatı ise yüzde 68’lik rekor artışla 14 milyon dolardan, 24 milyon dolara sıçradı. Ocak ayında taze meyve sebze ihracatının yıldızı ise domates oldu. Domates, Türkiye’ye 40 milyon 116 bin dolarlık döviz kazandırdı. Domates ihracatçıları en büyük ihraç pazarları Rusya’nın uçak krizi sonrasında koyduğu 150 bin ton kotanın kaldırılmasını talep etti.

"Rusya’nın da ihtiyacı var"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Rus mevkidaşları ile Rusya’ya domates ihracatında kotanın kaldırılması için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, iki bakanın gayretleriyle Türkiye’nin Rusya’ya domates ihracatında kesintiye yol açmayacak bir formülün üretileceğine inandıklarını kaydetti. “Türkiye, 2019 yılında 535 bin ton domates ihraç ederken, karşılığında 304 milyon 445 bin dolar döviz geliri elde etti” diyen Uçak, “Rusya Federasyonu; 98 bin ton Türk domatesi tercih ederken, karşılığında 86 milyon dolar ödedi. 2019 yılında Rusya’ya domates ihracatı yüzde 181 artış gösterdi. 2020 yılı ocak ayında ise Rusya’ya 15 bin 110 ton domates ihraç ettik ve 14 milyon 175 bin dolar döviz elde ettik. Bu ihracatın 6 milyon 195 bin dolarlık kısmını Egeli ihracatçılarımız gerçekleştirdi. Türk domatesine Rusya’nın da ihtiyacı var. Koronavirüs nedeniyle Çin’den alımlarını durdurdular, kendi üretimleri de yetersiz. Kısa sürede Türk domatesi için Rusya vizesinin çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Ege’den yaş meyve sebze ihracatında yüzde 68’lik artış

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ocak ayında 24 milyon 270 bin dolarlık taze meyve sebze ihracatına imza attı. Birliğin 2019 yılı ocak ayı ihracatı ise 14 milyon 440 bin dolar olmuştu. Ege’den yapılan taze meyve sebze ihracatı yüzde 68 rekor artış gösterdi. Domates, 11 milyon 97 bin dolarlık tutarla taze meyve sebze ihracatından aslan payını alırken, Satsuma mandalinadan 2 milyon 873 bin, nar ihracatından 1 milyon 474 bin, limon ihracatından 1 milyon 340 bin dolar döviz elde edildi. Egeli taze meyve sebze ihracatçıları biberden patlıcana, kabaktan soğana, portakaldan greyfurta, elmadan üzüme, hıyardan elmaya, üzümden asma yaprağına kadar onlarca tür ürünü 52 ülkeye ihraç etti.