Dünyanın turisti Türkiye’ye geldi

Turizm ülkesi olarak uzun yıllardır kendini kanıtlayan Türkiye, Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre, 2019’da ağırladığı 52.5 milyon ziyaretçiyle dünyada altıncı sırada yer aldı.



Turizmde büyüme hedefleriyle paralel ilerleyen Türkiye, önceki yıla göre yüzde 14 artış kaydettiği turist sayısı ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.



Türkiye’nin turizmde 2020 hedefinde ise 58 milyon turist ile 40 milyar doları aşan turizm geliri var. UNWTO’nun verilerine göre listenin ilk sırasında 90 milyondan fazla ziyaretçiyle Fransa yer aldı. Fransa’yı 83.8 milyon ziyaretçiyle İspanya takip, 78.7 milyon ziyaretçiyle ABD, 67.5 milyon ziyaretçiyle Çin izledi. İtalya ise 64.6 milyon ziyaretçi ile 5. sırada bulunuyor.



Çin’den pay kapar



Hem dünyada, hem de ülke içinde Türkiye’nin turizmdeki güçlü performansıyla cazibesini sürekli artırdığına vurgu yapan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, “Dünyada ticaret savaşları sürerken, turizmdeki küresel büyüme hız kesmiyor. Bu ortamda en şanzlı ülke Türkiye. 2020’de yine çift haneli rakamlarla dünyadaki yerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.



Çorabatır, turizmdeki büyümenin Antalya, İstanbul dışında diğer pekçok şehirde de artan bir ivme kazandığını belirtirken, 81 il ve 12 aya yayılacak turizmin ekonomiye yapabileceği büyük katkılara dikkat çekti. Çorabatır, “Petrolü olan ülkeler bile turizmdeki büyümeye bakarak kendilerine yol haritası çıkarıyor. Hedef belirliyor. Bizim böyle petrol yataklarımız yok ama turizmde sürdürülebilir büyüme ile ekonomimize katkımız her zaman çok büyük olacak” diye konuştu.



Dünyada en fazla turistin ziyaret ettiği 4. ülke olan Çin, 67.5 milyon turist ağırladı. Türkiye’nin, koronavirüs krizi nedeniyle zor zamanlar geçiren Çin ve bölgesinden de önemli bir turist payını alabileceği öngörülüyor. Bu nedenle 2020 yılı, Türkiye turizmi için beklenenden daha güçlü bir büyümeyi getirebilir.



Yüzde 4 büyüme



Dünyada turizmdeki büyüme hız kesmeden devam ediyor. Dünya çapındaki uluslararası turist varışları (gecelik ziyaretçiler), 2019’da yüzde 4 büyüme ile 1 milyar 461 milyon seviyesine ulaştı. Bu büyüme oranı 2017 ve 2018’de yüzde 6 seviyesindeydi. UNWTO açıklamalarına göre, 2019’da Brexit’ten kaynaklı belirsizlik, jeopolitik ve ticari gerilimler ile küresel ekonomik yavaşlamanın büyüme üzerinde negatif etki getirdiği belirtildi. Aynı zamanda dünyanın en köklü tur operatörü Thomas Cook’un ve Avrupa’daki birkaç düşük maliyetli havayolunun iflasıyla 2019’un büyük değişimlerin yılı olduğu kaydedildi.



Mevcut duruma bakıldığında UNWTO 2020’de dünya çapında uluslararası turist hareketlerinde (varışlarda) yine 2019 ile benzer oranda yüzde 3 ila yüzde 4 oranında bir büyüme öngörüyor.



Talep kayıyor



Verilere bakıldığında, turist talebinin gelişmiş ekonomilerde ve özellikle Avrupa’da yavaşladığı görülüyor. Dünyadaki tüm kıtalar artış kaydetse de, Orta Doğu yüzde 8 büyürken, Avrupa yüzde 4 büyüme oranında kaldı. Asya ve Pasifik’te yüzde 5, Afrika’da da yüzde 4 büyüme yaşandı. Amerika kıtası ise 2 büyüme kaydetti.





Ziyaretçilerini artırdılar

UNWTO, ziyaretçi sayısını en çok artıran ülkeler sıralamasında ise Mynmar’ın yüzde 40.2 ile önemli bir artış kaydettiğini açıkladı. Porto Riko yüzde 31.2, İran yüzde 27.9, Özbekistan yüzde 27.3, Karadağ yüzde 21.4, Mısır yüzde 21.1 oranında artış kaydetti.

Özbekistan, Azerbaycan ve Kazakistan en hızlı büyüyen ilk 20 turistik güzergah listesine girdi.



Geçen yıl en çok ziyaretçi kaybeden ülkeler sıralamasında ise ilk sırada Hong Kong bulunuyor.