28.07.2020 - 12:25 | | DHA
ECB bankaların kâr payı dağıtımı yasağı süresini uzattı
Avrupa Merkez Bankası (ECB) euro bölgesindeki bankaların kâr payı dağıtmamalarına ilişkin tavsiye kararını yıl sonuna kadar uzattı.
ECB'den yapılan açıklamada, ayrıca bankaların konjonktürle aynı yönde hareket etmek zorunda kalmamaları için sermaye ve likidite tamponlarını doldurmaları için yeterli zaman verileceği belirtildi.
ECB açıklamasında ayrıca, koronavirüsün ekonomik yansımalarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için bankaların sermaye ve likidite tamponlarını kullanmalarına izin verdiği süreyi de uzattı.
ECB izlediği bankaların "pandemi kaynaklı baskılara dayanabileceğini, ancak durumun kötüleşmesi halinde banka sermayesinin belirgin ölçüde tükenebileceğini" açıkladı.
Siyasette Atatürk'e lanet polemiği! Sözcü İbrahim Kalın'dan flaş açıklamaSon dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk'te Sena Alkan'a konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Sözcü Kalın, Atatürk'e dil uzatılmasına asla izin verilmeyeceğini belirterek, 'Diyanet işleri başkanımızın da böyle bir amacı olmadığını açıkça beyan etti' ifadelerine yer verdi. Kalın, 'Hilafet tartışması saltanat tartışması suni bir gündemdir. Türkiye’nin böyle bir gündemi yok' dedi.