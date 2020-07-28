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    HaberlerEkonomi Haberleri ECB bankaların kâr payı dağıtımı yasağı süresini uzattı
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    28.07.2020 - 12:25 | | DHA

    ECB bankaların kâr payı dağıtımı yasağı süresini uzattı

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) euro bölgesindeki bankaların kâr payı dağıtmamalarına ilişkin tavsiye kararını yıl sonuna kadar uzattı.

    ECB bankaların kâr payı dağıtımı yasağı süresini uzattı

     

    ECB'den yapılan açıklamada, ayrıca bankaların konjonktürle aynı yönde hareket etmek zorunda kalmamaları için sermaye ve likidite tamponlarını doldurmaları için yeterli zaman verileceği belirtildi.

    ECB açıklamasında ayrıca, koronavirüsün ekonomik yansımalarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için bankaların sermaye ve likidite tamponlarını kullanmalarına izin verdiği süreyi de uzattı.

    ECB izlediği bankaların "pandemi kaynaklı baskılara dayanabileceğini, ancak durumun kötüleşmesi halinde banka sermayesinin belirgin ölçüde tükenebileceğini" açıkladı.

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