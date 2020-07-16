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    HaberlerEkonomi Haberleri ECB'den parasal teşvik çağrısı
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    16.07.2020 - 17:34 | | AA

    ECB'den parasal teşvik çağrısı

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Ekonomik toparlanmayı desteklemek ve orta vadede fiyat istikrarını korumak için büyük miktarda parasal teşvik gerekiyor." dedi.

    ECB'den parasal teşvik çağrısı

    Lagarde, Frankfurt'ta gerçekleştirilen ECB Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

    Ekonomik faaliyetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelerin oldukça altında seyrettiğine dikkati çeken Lagarde, genel ekonomik görünümün de belirsiz olduğunu söyledi.

    Lagarde, iş kayıplarının ve beklenen gelir kayıplarının tüketici harcamalarını baskıladığını anlattı.

    ECB'nin bütün sektörlere ve bölgelere yeterli likidite sağlamaya devam edeceğini belirten Lagarde, "Ekonomik toparlanmayı desteklemek ve orta vadede fiyat istikrarını korumak için büyük miktarda parasal teşvik gerekiyor." diye konuştu.

    Lagarde, salgın nedeniyle alınan ekonomik önlemlerin hedef odaklı ve geçici olması, Euro Bölgesi ülkelerinin mali konularda koordine hareket etmesi gerektiğini anlattı.

    AB Komisyonu tarafından Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölgeleri ve sektörleri desteklemek amacıyla hazırlanan kurtarma programını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Lagarde, AB üyesi ülke liderlerinin bu konuda hızlı biçimde uzlaşması gerektiğini belirtti.

    ECB faizleri sabit tuttu

    ECB Yönetim Konseyi toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı alınmıştı.

    Politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı toplantıda, 1 trilyın 350 milyar euroluk Pandemi Acil Varlık Alım Programının (PEPP) boyutunda da değişiklik yapılmamıştı.

    Toplantıda, ECB'nin varlık alım programlarına aylık 20 milyar euro seviyesinde devam edileceği açıklanmıştı.

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