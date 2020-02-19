Egeliler büyük balkon, Doğulular çift mutfak istiyor

Türk gayrimenkul sektöründe son dönemde yaşanan dönüşüm tüketici alışkanlarına da yansıdı. Hafele Türkiye tarafından, yedi farklı bölgedeki iş ortakları, konut geliştiricileri ve bireysel tüketiciler üzerinde yapılan bir araştırma, Türkiye’deki farklı bölgelerdeki kullanıcı alışkanlarını ortaya koydu. Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, “Hafele olarak gerçekleştirdiğimiz ‘Konutta Bölgelere Göre Kullanıcı Alışkanlıkları’ araştırması da kişisel tercihlerin gayrimenkul yatırımındaki önemini gösteriyor. Bugün Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki kullanıcı tercihleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu’daki tercihler arasında çok önemli farklar var. Biz de Hafele olarak tüm bu farklı bakış açılarına göre, global yaklaşımımızı yerel pazarlara entegre ediyoruz” şeklinde konuştu.

MARMARA’DA METREKARELER DÜŞÜYOR

Araştırmayla ilgili detayları paylaşan Hilmi Uytun, “Bugün Marmara bölgesi denildiğinde ilk akla gelen İstanbul olduğu için bu ilde iç mimari anlamda çoğunlukla modern mekânlar ve ufak metrekareler ile karşılaşıyoruz. Ebeveyn banyosu ve giyinme alanı son zamanların önem verilen konusu. Giyinme alanında organizasyon çekmeceleri, erkekler için kravatlık, kemerlik, kadınlar için çantalık ve genel anlamda aydınlatma kullanımı yine dar alanları daha işlevsel hale getirmek için önemli. İç mimari unsurlar dışında ulaşım kolaylığı, güvenlik ve otopark, çocuklar için oyun alanı ve yeşil alanlar önemli satış argümanları. Marmara’da tercih edilen aksesuar renkleri mat siyah ve antrasit. Bursa ve Balıkesir civarında ise metrekareler İstanbul’a göre büyüdüğü için çamaşır ya da temizlik odaları çok kullanılıyor. Edirne ve Tekirdağ civarlarında da villa ve büyük daireler ile çok karşılaşıyoruz. Bu sebeple geniş koridor ya da adalı tip mutfaklar çalışabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

SİTELER EGE’DE DE YAYGINLAŞIYOR

Ege Bölgesi’nde ise çoğunlukla modern mekânların tercih edildiğini; aynı zamanda bazı bölgelerde de country tarzı tasarımların öne çıktığını ifade eden Uytun, “Ege’de büyük balkon olmazsa olmaz. Son zamanlarda cam balkon korkulukları da çok moda. Özellikle İzmir’de evler deniz görüp görmediğiyle sınıflandırılıyor. Dolayısıyla evin sahile ne kadar uzaklıkta olduğu önemli bir satış argümanı. Güvenlikli sitede oturmak son 5 senenin trendi ve İzmir’de geniş daireler çalışıldığı gibi 1+1 ve 1+0 açık plan dairelere de oldukça sıkça rastlanıyor. Bu sebeple hareketli, açılır/kapanır sistemli mobilya tasarımları çalışmak önem kazanıyor. Geniş dairelerde ise giyinme alanlarının kullanışlılığı ve çamaşır ile temizlik odalarının verimli depolama alanlarının olması kritik. Yazlık evlerin çoğunlukta olduğu bu bölgede beyaz aksesuar rengi tercih ediliyor” dedi.

OTURMA ODASI KÜLTÜRÜ DEVAM EDİYOR

1+0’dan 4+1’e değişen daire tiplerinin görüldüğü İç Anadolu Bölgesi’ndeki kullanıcı tercihleriyle ilgili de Hilmi Uytun şunları söyledi: “Çamaşır odası ya da koridorda çamaşır ve temizlik malzemelerine özel ayrılmış bir alan ve bu alana özel tasarlanan mobilya olmazsa olmaz. Koridorlar genellikle çok geniş. Genellikle girişte misafirler için alaturka tuvalet kullanılıyor. Evlerin ortak özellikleri büyük balkonlu olmaları ve geniş bir salon ve oturma odasına sahip olmaları. Bunun nedeni ise kültürde bolca ev misafirliğinin olması. Bunun dışında Akdeniz Bölgesi’nde özellikle Antalya çevresinde butik villa projeleri dikkat çekiyor. Mersin ve Adana’da ise yine geniş balkonlu ve geniş metrekareli daire ve villalar mevcut. Tipik bir özellik olarak vestiyere ek olarak yüklük de tercih ediliyor. Kahramanmaraş özelinde klasik tarzda tasarımlar daha sıklıkla görülüyor.”

KIZARTMA VE PİŞİRME FARKLI MUTFAKTA

Hilmi Uytun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki tercihlerle ilgili de şunları kaydetti: “Bu bölgedeki şehirlerde genellikle girişte alaturka tuvaletler kullanılıyor ve genel banyoda abdest alınabilmesi için ikinci bir alçak lavabo isteniyor. Misafir kültürü oldukça yoğun olduğundan çok geniş vestiyer ve giriş holleri mevcut. Ayrıca yeme içme de kültürün önemli bir parçası olduğu için çok geniş tencereler ve mutfakta depolama alanı ihtiyaçları çok yoğun. Mutfakların standardın üzerinde bir derinliğinin olması da göze çarpıyor. Bazı bölgelerde sıcak mutfak olarak adlandırılan ikinci mutfaklar kullanılıyor, kızartma/pişirme gibi işlemler bu mutfakta yapılıyor. Dış aksesuar renginde kesinlikle gösterişli tasarımlarla birlikte pirinç parlak ve antik bronz gibi iddialı renkler tercih ediliyor.”

KARADENİZ’DE BİNALAR YÜKSELİYOR

Daha çok düşük katlı evlerin yoğunluklu olduğu Karadeniz Bölgesi’nde son yıllarda ciddi bir dönüşüm yaşandığını sözlerine ekleyen Hilmi Uytun şunları kaydetti: “Karadeniz’de özellikle yeni binalarda yüksek katlar dikkat çekiyor. Konutların iç tasarımında da salon ve oturma odası önemli unsurlar arasında. Ege Bölgesi’nde olduğu gibi, Karadeniz’de geniş balkonlar konut yatırımcılarının önemli bir tercih sebebi.”