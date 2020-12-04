Emekli zam oranı 2021 belirlendi mi? Emekli maaşları zammı ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberleri arasında yer alan emekli zammı oranları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de emeklilere yapılacak olan zam oranları hesaplanırken enflasyon rakamı baz alınıyor. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekliler için Ocak ayı maaşları ile ilgili olası zamlar şöyle...

EMEKLİ ZAMMI 2021 NE KADAR OLACAK?

En düşük işçi emeklisi aylığı 1.335 liradan 1.443 liraya çıkacak. Ancak en düşük emekli maaşı 1.500 liraya çıkarıldığı için kalan kısmı Hazine tamamlayacak.

En düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.534 liradan 1.658 liraya çıkacak.