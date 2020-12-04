MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Emekli zam oranı 2021 belirlendi mi? Emekli maaşları zammı ne zaman açıklanacak?
ABONE OL
04.12.2020 - 15:55 |

Emekli zam oranı 2021 belirlendi mi? Emekli maaşları zammı ne zaman açıklanacak?

Bugün asgari ücretin ilk toplantısının gerçekleştirilmesiyle birlikte emekli vatandaşlar da kendileri için arayışa koyuldu. Emekli zam oranı hakkında bilgi almak isteyenler, emekli zam oranı 2021 belli oldu sorusuna cevap arıyor. Emekli maaşları zammı ne zaman açıklanacak sorusu ise büyük ilgi görüyor. Peki en düşük emekli maaşına ve en yüksek emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

Emekli zam oranı 2021 belirlendi mi? Emekli maaşları zammı ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberleri arasında yer alan emekli zammı oranları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de emeklilere yapılacak olan zam oranları hesaplanırken enflasyon rakamı baz alınıyor. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekliler için Ocak ayı maaşları ile ilgili olası zamlar şöyle...

EMEKLİ ZAMMI 2021 NE KADAR OLACAK?

En düşük işçi emeklisi aylığı 1.335 liradan 1.443 liraya çıkacak. Ancak en düşük emekli maaşı 1.500 liraya çıkarıldığı için kalan kısmı Hazine tamamlayacak.

En düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.534 liradan 1.658 liraya çıkacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Asgari ücret 2021 belli oldu mu? Asgari ücret 2021 ne kadar olması bekleniyor?
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
AGİ nedir, AGİ 2020 ücretleri ne kadar? Asgari Geçim İndirimi hesaplama formülü
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Memur zammı 2021 Ocak ayında ne kadar olacak? Memur maaşlarına kaç para zam gelecek?
Milliyet'te Haftanın Özeti (4 Aralık 2020)İşte bu haftanın öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... TEM'de yangın! Kamyonet alev aldı

Son dakika... TEM'de yangın! Kamyonet alev aldı

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

MSB duyurdu! Komandolar etkisiz hale getirdi

MSB duyurdu! Komandolar etkisiz hale getirdi

Sıradaki Haber