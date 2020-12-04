04.12.2020 - 15:55 |
Emekli zam oranı 2021 belirlendi mi? Emekli maaşları zammı ne zaman açıklanacak?
Bugün asgari ücretin ilk toplantısının gerçekleştirilmesiyle birlikte emekli vatandaşlar da kendileri için arayışa koyuldu. Emekli zam oranı hakkında bilgi almak isteyenler, emekli zam oranı 2021 belli oldu sorusuna cevap arıyor. Emekli maaşları zammı ne zaman açıklanacak sorusu ise büyük ilgi görüyor. Peki en düşük emekli maaşına ve en yüksek emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?
Son dakika haberleri arasında yer alan emekli zammı oranları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de emeklilere yapılacak olan zam oranları hesaplanırken enflasyon rakamı baz alınıyor. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekliler için Ocak ayı maaşları ile ilgili olası zamlar şöyle...
EMEKLİ ZAMMI 2021 NE KADAR OLACAK?
En düşük işçi emeklisi aylığı 1.335 liradan 1.443 liraya çıkacak. Ancak en düşük emekli maaşı 1.500 liraya çıkarıldığı için kalan kısmı Hazine tamamlayacak.
En düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.534 liradan 1.658 liraya çıkacak.