En fazla üretim ve teslimat linyitte

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 295 bin 782 ton, taş kömürü kokunda 357 bin 917 ton ve taş kömüründe 109 bin 327 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 5 milyon 762 bin 778 ton, taş kömüründe 3 milyon 828 bin 390 ton ve taş kömürü kokunda 431 bin 630 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, eylülde taş kömürü teslimatının yüzde 54,1'i termik santrallere, yüzde 12,7'si kok tesislerine, yüzde 11,1'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 74,4'ü termik santrallere ve yüzde 18,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi. Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 94 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ocak-eylül döneminde yüzde 104,6 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 86,2, taş kömüründe yüzde 2,7 olarak belirlendi.