En uzun trenle en uzağa gidecek

Arkas Lojistik’in yaptığı taşımada Bilecik Bozüyük’ten Kırgızistan’ın Oş şehrine alüminyum elektrik kablosu taşıyan tren 30 vagon 60 konteynerden oluşuyor. Yaklaşık 5 bin 500 km mesafe katedecek tren, Türkiye’den çıkan, tek seferde en uzun-en çok konteynerden oluşan- ve en uzak mesafeye giden ilk ihracat treni olma özelliğini taşıyor.



Arkas Lojistik CEO’su Onur Göçmez, Kovid-19 salgını nedeniyle temassız ihracatın öne çıktığını, demir yolu konteyner taşımacılığının her geçen gün geliştiğini söyledi.