05.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
En uzun trenle en uzağa gidecek
Arkas Lojistik tek seferde en uzun ve en uzağa giden en büyük demir yolu ihracat taşımasını gerçekleştirecek.
Arkas Lojistik’in yaptığı taşımada Bilecik Bozüyük’ten Kırgızistan’ın Oş şehrine alüminyum elektrik kablosu taşıyan tren 30 vagon 60 konteynerden oluşuyor. Yaklaşık 5 bin 500 km mesafe katedecek tren, Türkiye’den çıkan, tek seferde en uzun-en çok konteynerden oluşan- ve en uzak mesafeye giden ilk ihracat treni olma özelliğini taşıyor.
Arkas Lojistik CEO’su Onur Göçmez, Kovid-19 salgını nedeniyle temassız ihracatın öne çıktığını, demir yolu konteyner taşımacılığının her geçen gün geliştiğini söyledi.