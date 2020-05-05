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    HaberlerEkonomi Haberleri En uzun trenle en uzağa gidecek
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    05.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    En uzun trenle en uzağa gidecek

    Arkas Lojistik tek seferde en uzun ve en uzağa giden en büyük demir yolu ihracat taşımasını gerçekleştirecek.

    En uzun trenle en uzağa gidecek

    Arkas Lojistik’in yaptığı taşımada Bilecik Bozüyük’ten Kırgızistan’ın Oş şehrine alüminyum elektrik kablosu taşıyan tren 30 vagon 60 konteynerden oluşuyor. Yaklaşık 5 bin 500 km mesafe katedecek tren, Türkiye’den çıkan, tek seferde en uzun-en çok konteynerden oluşan- ve en uzak mesafeye giden ilk ihracat treni olma özelliğini taşıyor.

    Arkas Lojistik CEO’su Onur Göçmez, Kovid-19 salgını nedeniyle temassız ihracatın öne çıktığını, demir yolu konteyner taşımacılığının her geçen gün geliştiğini söyledi.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.
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