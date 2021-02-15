Euro Bölgesi destekleyici ekonomi politikalarına devam edecek

Donohoe, euro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının video konferans yönetimiyle gerçekleştirdiği toplantı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Avro Grubu toplantısında Kovid-19'u ve ekonomik durumu ele aldıklarını belirten Donohoe, "Bu salgını ne kadar erken aşarsak ekonomik sonuçları ile de o kadar hızlı mücadele edebiliriz." diye konuştu.

Donohoe, durumun ciddiyetini koruduğunu ve istihdam seviyesinin beklentilerinin çok altında olduğunu ifade ederek, "Kovid-19, Avro Bölgesi'nde ekonominin bütün unsurlarını etkilemiş olmasına rağmen özellikle gençleri ve temas odaklı çalışan sektörleri fazla zorluyor." ifadesini kullandı.

Vatandaşları salgının ekonomik sonuçlarına karşı korumayı sürdüreceklerine işaret eden Donohoe, desteklemelerin erken kesilmesinin bazı sektörleri riske sokabileceğini anlattı.

Donohoe, "Avro Bölgesi'nde destekleyici ekonomi politikaları ihtiyaç duyulduğu sürece uygulanmaya devam edecek." dedi.

Belirsizlikler karşısında para ve bütçe politikalarını koordine etmeye ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Donohoe, Avro Bölgesi'nde ulusal bütçelere eş güdümlü bir şekilde yaklaşılması gerektiğine dikkati çekti.

Donohoe, krize karşı uygulanacak bütçe politikasını gelecek aylarda düzenli biçimde görüşeceklerini, bu konuda yaz mevsimine kadar ortak bir yaklaşım belirlemeyi hedeflediğini söyledi.

Ekonomik toparlanma süreci başlarken işletmeler için daha hedef odaklı desteklemelere geçeceklerini anlatan Donohoe, bu konunun nisan ayındaki toplantıda tekrar değerlendirileceğini bildirdi.