Euro Bölgesi'nde ÜFE martta düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, martta şubat ayına kıyasla yüzde 1,5 azaldı. ÜFE, 2019'un mart ayına göre de yüzde 2,8 geriledi.

AB'de ise ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 2,5 düştü.

AB ülkeleri arasında ÜFE, martta önceki aya kıyasla en fazla yüzde 5,3 ile Yunanistan'da, yüzde 5,1 ile Litvanya'da ve yüzde 3 ile İspanya'da geriledi.

ÜFE'de en fazla artış ise yüzde 0,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüzde 0,2 ile de Letonya ve Malta'da ölçüldü.