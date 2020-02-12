Evcil hayvan taşımacılığında otobüs firmaları yeni kurallar getiriyor

Derin Gökçe

Evcil hayvanların taşıt içinde (otobüsler) taşınmasının önü geçtiğimiz günlerde açılmıştı. Ancak bu uygulama otobüs içindeki yolcular arasından büyük tartışmalara neden oldu. Hal böyle olunca şehirlerarası otobüs firmaları da kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanların taşımacılığına yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor.

"HAYVANLI VE HAYVANSIZ İKİ FARKLI SEFER KONULACAK"

Evcil hayvan taşımacılığına belirli kuralların getirileceğini söyleyen Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Kedi- Köpek taşımacılığında belli bir takım kurallar koymayı düşünüyoruz. Örneğin evcil hayvanları ile yolculuk yapmak isteyen vatandaşlarımız 72 saat öncesinden bu durumu firmaya bildirmesi gerekecek. Her otobüste bir hayvan taşınacak çünkü diğer evcil hayvanlar birbirlerini gördüklerinde çıkardıkları sesler diğer yolcuları rahatsız ediyor. Diğer bir alternatif kuralımız ise otobüs firmaları hayvanlı- hayvansız iki farklı sefer koyacak." ifadelerini kullandı.

"TÜM HAYVANLAR CANIMIZIN BİR PARÇASI"

Kararın çıkmasının ardından belirsizliklerin çok fazla olduğunu belirten Yıldırım, "Bu karar kesinlikle bir engelleme değildir. Tüm hayvanlar bizim canımızın bir parçası. Biz de onlar için gereken desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

"DAHA MUTLU SEYAHAT EDECEKLER"

Bu kuralları bakanlığa sunacaklarını belirten Yıldırım, böylece tüm yolcuların daha mutlu seyahat edeceğini söylüyor.