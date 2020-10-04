Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Faiz Nasıl Hesaplanır?

Faiz hesaplama 2 farklı seçenek üzerinden ele alınır. Bunlardan biri basit hesaplama diğeri ise bileşik hesaplamadır. Özellikle bir yatırımcının bilmesi gereken en önemli temel hesaplamalar arasında bunlar gelir.



Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır?



Hem borç alan hem de borç veren açısından bileşik ve basit faiz hesaplamaları bilinmesi çok önemlidir.



Basit faiz: Genel olarak sadece anapara üzerinden hesaplanmış olan faiz şeklinde ifade edilir.



Bileşik faiz: Vade boyunca bir dönem içerisinde kazanılan faizin de anaparaya eklenmek suretiyle, bir sonraki dönem için tekrar yatırılma durumudur.



Bu iki faizinde hesaplama işlemleri değişkenlik gösterir. Mesela basit faizin formül açısından hesaplamasını şu şekilde yazmak mümkün;



Faiz tutarı = Sana para x faiz oranı x vade



Yukarıdaki hesap ele alınmak suretiyle formüler bazda basit faiz ortaya çıkarılmaktadır. Aynı zamanda bir de bileşik faiz bulunmaktadır. Ancak bileşik faiz hem anapara hem de faiz bir araya geldiği için biraz daha karmaşık formüle sahiptir.



A = Dönem sonunda anapara ile faizin ulaştığı miktar.

P = Anapara

İ = Dönem faizi

n = Tekrarlama dönemi



A = p x (1 + i)n



Bu hesaplamalar aslında bakılırsa oldukça karmaşık ve zorlu bir süreci yaratmaktadır.



En Basit Yöntem ile Faiz Nasıl Hesaplanır?



Basit bir yöntem kullanmak ile beraber faiz hesaplaması yapılabilir. Bunun için faiz hesaplama aracı bulunmaktadır. Bu araç internet üzerinden güvenli şekilde ulaşılabilir ve kullanılabilir. Üstelik hem basit faiz hem de bileşik faiz üzerinden isteğe bağlı olarak seçim olanağı tanımaktadır. Böylece gireceğiniz kısımlar tam olarak doldurulmak suretiyle hesaplama yapılabilir.



- Tür

- Faiz oranı

- Anapara

- Vade



Yukarıdaki 4 kısım eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra basit faiz ile beraber bileşik faiz üzerinden hesaplama gerçekleştirmek mümkün.