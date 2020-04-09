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    09.04.2020 - 16:24 | | AA

    Fed 2.3 trilyon dolarlÄ±k destek programÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±

    ABD Merkez BankasÄ± (Fed) Covid-19 pandemisine karÅŸÄ± ekonomiyi desteklemek Ã¼zere hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± toplam 2.3 trilyon dolarlÄ±k paketin ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

    Fed 2.3 trilyon dolarlÄ±k destek programÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±

    Fed BaÅŸkanÄ± Jerome Powell, PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ daÄŸÄ±tÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ãœlkemizin Ã¶nceliÄŸi, Ã¶zellikle bu salgÄ±ndan etkilenip hasta olanlara yardÄ±m etmek ve virÃ¼sÃ¼n daha fazla yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nleyecek tedbirlerin alÄ±nmasÄ±nÄ± desteklemektir" dedi.

    Fed'in ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± paket, KÃ¼Ã§Ã¼k Ä°ÅŸletmeler YÃ¶netimi'nin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ãœcretleri Koruma ProgramÄ±'nÄ±n finanse edilmesini de iÃ§eriyor.

    Powell aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Destek paketi Ã§erÃ§evsinde, Fed'in Ã¶ncelikli rolÃ¼ de, bu sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± ekonomik ortamda, olanaklÄ± olduÄŸu Ã¶lÃ§Ã¼de rahatlama ve istikrar saÄŸlamak olacak. Bu amaÃ§la yÃ¼rÃ¼teceÄŸimiz Ã§alÄ±ÅŸmalarla, olasÄ± toparlanmanÄ±n olabildiÄŸince enerjik olmasÄ±nÄ± saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" diye ekledi.

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