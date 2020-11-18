Gebze'deki ilaç tesisi satıldı!

Türkiye'deki ilaç sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan hem akut hem de kronik pazarlarda orijinal, eşdeğer ve OTC ilaçlardan oluşan geniş ürün portföyü ile insanların hayatına dokunan Genveon İlaç, büyüme hedefleri doğrultusunda Novartis’in Gebze’deki üretim tesisini satın aldı

300 çalışanı ile 123 ülkeye üretim yapmak için GMP ruhsatı olan ve 83 ülkeye aktif üretim yapan tesisi satın alan Genveon İlaç, ulusal ve uluslararası pazar payını artırarak dünyanın gelişmiş ülkelerinin de içinde yer aldığı birçok ülkeye ilaç tedarik edecek.