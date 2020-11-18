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18.11.2020 - 10:57 | | Foreks

Gebze'deki ilaç tesisi satıldı!

İlaç sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan Genveon İlaç, Novartis’in Gebze’deki tesisini satın aldı.

Gebze'deki ilaç tesisi satıldı!

Türkiye'deki ilaç sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan hem  akut hem de kronik pazarlarda orijinal, eşdeğer ve OTC ilaçlardan  oluşan geniş ürün portföyü ile insanların hayatına dokunan Genveon  İlaç, büyüme hedefleri doğrultusunda Novartis’in Gebze’deki üretim  tesisini satın aldı

300 çalışanı ile 123 ülkeye üretim yapmak için GMP ruhsatı olan ve 83 ülkeye aktif üretim yapan tesisi satın alan  Genveon İlaç, ulusal ve uluslararası pazar payını artırarak dünyanın  gelişmiş ülkelerinin de içinde yer aldığı birçok ülkeye ilaç tedarik  edecek.

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