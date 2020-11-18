18.11.2020 - 10:57 | | Foreks
Gebze'deki ilaç tesisi satıldı!
İlaç sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan Genveon İlaç, Novartis’in Gebze’deki tesisini satın aldı.
Türkiye'deki ilaç sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan hem akut hem de kronik pazarlarda orijinal, eşdeğer ve OTC ilaçlardan oluşan geniş ürün portföyü ile insanların hayatına dokunan Genveon İlaç, büyüme hedefleri doğrultusunda Novartis’in Gebze’deki üretim tesisini satın aldı
300 çalışanı ile 123 ülkeye üretim yapmak için GMP ruhsatı olan ve 83 ülkeye aktif üretim yapan tesisi satın alan Genveon İlaç, ulusal ve uluslararası pazar payını artırarak dünyanın gelişmiş ülkelerinin de içinde yer aldığı birçok ülkeye ilaç tedarik edecek.
Ayda'nın annesi, enkaz altında, 'Baban bizi kurtaracak’ demişİzmir’de, depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in ölen annesi Fidan Gezgin ile ilgili enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdı. Uğur Gezgin, enkaz altında eşinin kızı Ayda’ya moral vermek için “Baban bizi gelip kurtaracak merak etme demiş" dedi.