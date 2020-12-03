Gemi ve yat sektörü ihracat artışında liderliği bırakmadı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) derlenen verilere göre, 2019'un ocak-kasım döneminde 931 milyon 165 bin dolar düzeyinde bulunan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı sürecinde 1 milyar 187 milyon dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde ihracat artışında yüzde 27,5'i yakalayan sektör, bu oranla lokomotif olarak nitelendirilen birçok sektörü geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Sektörün, yılın 11 aylık döneminde ülke ve serbest bölgeden oluşan toplam 142 noktaya ihracat gerçekleştirmesi dikkati çeken bir başka unsur oldu.

Yılın 11 ayında Türkiye'nin 32 kentinden ürün ihraç eden gemi ve yat sektörünün bu dönemdeki toplam ihracatının 736 milyon 415 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 62'sine denk geldi.

İstanbul'un ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren diğer kentler ise 341 milyon 859 bin dolarla Yalova, 38 milyon 534 bin dolarla İzmir, 27 milyon 754 bin dolarla Bursa olarak sıralandı.

En fazla ihracat Marşal Adaları'na

Gemi ve yat sektörünün yılın 11 ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Marşal Adaları oldu. Marşal Adalarına 229 milyon 70 bin dolarlık ihracat yapılırken, söz konusu ülke toplam ihracatın yüzde 19,3'ünü karşıladı.

Marşal Adaları'nı 228 milyon 441 bin dolarla Norveç, 139 milyon 912 bin dolarla Rusya, 82 milyon 587 bin dolarla Malta, 50 milyon 893 bin dolarla Lüksemburg takip etti.

Ülkelere göre sektörün dış satım hacmindeki değişime bakıldığında, miktar bazında en fazla ihracat artışı ocak-kasım döneminde 159 milyon 532 bin dolarla Marşal Adalarına gerçekleşti.

714,2 milyon dolarlık gemi ihraç ettik

Gemi ve yat sektörünün alt kalemlerine bakıldığında, yılın 11 ayında sektörün ihracatına en büyük katkıyı 714,2 milyon dolarla geminin verdiği görülürken, bunu 141,4 milyon dolarla yat, tekne ve bot takip etti. Bu dönemde, 136 milyon dolarlık römorkör, 102 milyon dolarlık feribot, 39,7 milyon dolarlık deniz tankeri, 34,6 milyon dolarlık gemi yan sanayi ihracatı gerçekleşti.

Yılın 11 ayında 18,9 milyon dolarlık da bu sınıflandırmalara dahil olmayan diğer deniz araçları ihracatı yapıldı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, yüksek teknoloji ihtiva eden ve inovatif unsurlar barındıran gemi yat ve ekipmanları ihracatında kasım ayında ihracatını en çok artıran sektör olmaları dolayısıyla duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği kısıtlamalara rağmen Türk tersanelerinin siparişlerini zamanında teslim etmeyi başararak tüm dünya ticaretinin kayıplarla geçirdiği 2020 yılını başarıyla sürdürdüğünü belirten Seven, "Henüz kasım ayının başında sektörümüz 2019 ihracat rakamlarını geride bırakmaya başardı. Aralık ayında çok büyük bir değişiklik olmazsa Türkiye'de bu yıl ihracatını en yüksek oranda artıran sektör olarak 2020'yi tamamlayacağımızı öngörüyoruz." dedi.

Seven, Türkiye’nin artık özel maksatlı ve özel yapım gemi ve yatları üretmek için dünyadaki en kabiliyetli 5 ülkeden birisi olmaya doğru hızla ilerlediğini ifade ederek, "Bu durum yeni gemi ve yat inşa siparişlerinde Türk tersanelerini cazip kılmakta. İhracat artışına sebep olan bir diğer unsur ise siparişi alınan işlerin zamanında teslim edilebilmesi. Zamanında teslimatlar, hem yeni siparişlerin alınması yolunda, hem de ihracat rakamlarının artışı anlamında katkılar sağlamakta. Şöyle ki salgın sebebiyle dünya genelinde birçok sektörde üretim süreci ve teslimat konularından gecikmeler ve aksamalar yaşansa da sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarımız 2020 içerisinde teslimatını planladıkları gemi ve yatların inşasını ve teslim süreçlerini tamamladı." diye konuştu.