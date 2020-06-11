Halkbank, Vakıfbank Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sayfası - Temel ihtiyaç kredisi sonuç sorgulama ekranı

Temel ihityaç ve destek kredileri için aramalar devam ediyor. Koronavirüs salgını sonrası birçok vatandaşımızın başvuru yaptığı konuyla ilgili olarak gözler başvuru ekranı ve sorgulama sayfalarına çevrildi. İşte Halkbank, Vakıfbank Ziraat Bankası kredileri ile ilgili bilgiler...



TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Vakıfbank bireysel temel İhtiyaç destek kredisi başvuruları 29 Mayıs 2020’de sonlandırılmıştır. Sonuç sorgulama işleminizi aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.



VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA- TIKLAYINIZ

Ziraat Bankası kredi başvuru durumunuzu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK KREDİ BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ



10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.



GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi, taşıt kredisi, sosyal hayat kredisi ve tatil destek kredisi olarak yeni kredi paketi yayımlayan devlet bankaları, 0,64'den başlayan oranlarla kredi kullandıracak. Konut kredisi için 12 ay ödemesiz olmak üzere 15 yıla kadar 0,64 faiz imkanı tanıyacak olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, tüm bu detayları kamuoyu ile paylaştı.



Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.



Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı İstanbul, Ankara ve İzmir'de krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecek.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.



ÖRNEK KONUT KREDİSİ ÖDEME TABLOSU



Kredi Tutarı (TL)

100.000

Kredi Vadesi (Ay)

180

Taksit Tutarı (TL)

937

Toplam Geri Ödeme (TL)

168.709



İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Kredi Tutarı (TL)

100.000

Kredi Vadesi (Ay)

180

Taksit Tutarı (TL)

1.007

Toplam Geri Ödeme (TL)

181.285

Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran’dan itibaren şubelerde yapılacak.



Taşıt kredisi, tüketici kredisi ve tatil kredisi için de paketler yayımlayan kamu bankaları, bu kredilerin kullanımını 5 Haziran tarihi itibariyle sağlayacak