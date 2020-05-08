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    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine 11 Mayıs'ta 2 ihale düzenleyecek
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    08.05.2020 - 18:51 | | AA

    Hazine 11 Mayıs'ta 2 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 Mayıs pazartesi günü 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

    Hazine 11 Mayıs'ta 2 ihale düzenleyecek

     

    Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 11 Mayıs'ta yapılacak ihalede 1 yıl (497 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

    Hazine, pazartesi günü yapacağı ikinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek.

    Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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