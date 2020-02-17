Hedefi modada Avrupa’da ilk 3

LC Waikiki, 2023 yılına kadar Avrupa’nın en başarılı 3 moda perakende markasından biri olmayı hedefliyor. Hâlihazırda yurtiçi ve yurtdışında 1.000 mağaza ile hizmet veren LC Waikiki, 2023’te 1.500 mağaza ve 10 milyar dolar ciroya ulaşmayı planlıyor. Şirket, 18 ülkede pazar liderliğini sürdürdüğünü de açıkladı.

1.000’inci mağaza açılışı için LC Waikiki’nin Kiev’deki basın toplantısına katıldık. Düzenlenen toplantıda LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük markanın gelecek hedeflerini anlattı.

46 ülkede hizmette

Vahap Küçük, 2000’de LC Waikiki’nin marka lisansörü olduklarını belirterek, “2001 - 2009 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösterdik. İlk yurtdışı mağazamızı Romanya’ya açtık. Şu anda Türkiye’de 78 şehirde 481 mağaza, yurtdışında ise 46 ülkede 229 şehirde 519 mağazayla faaliyetteyiz” dedi.

2023’te Avrupa’nın en başarılı 3 markasından biri olmak istediklerini kaydeden Küçük, “2023’te 1.500 mağaza ve 10 milyar dolar ciroya ulaşmak istiyoruz. 2023’te 1.000 yurtdışı, 500 yurtiçi mağazamız olacak.

Yurtdışında açılan her mağaza Türkiye’de istihdam yaratıyor. Kabaca bir hesapla 5 milyon dolar ciro yapan bir mağaza açarsak Türkiye’de 250 kişiye ek istihdam sağlıyoruz” diye konuştu.

2019 yılını yüzde 30 büyüme ile kapattıklarını belirten Küçük şöyle devam etti:

“2019’da 21.2 milyar lira ciro yaptık. Online satış 2019’da 663 milyon TL’ye ulaştı. 2019’da 873 milyon dolar markalı ihracat yaptık. Geçen yıl 740 milyon lira vergi ödeyerek 15’inci sıraya yükseldik.”

Yüzde 32 büyüme

2020’de 28 milyar lira ciro hedeflediklerini açıklayan Küçük, “Yüzde 32 büyüme hedefliyoruz. 1 milyar dolar markalı ürün ihracatı yapacağız. Online satışımız da 1.4 milyar liraya ulaşacak. Bu yıl Gürcistan ve Güney Afrika’da online satış başlayacak. 5.300 yeni istihdam sağlayıp 53 bin kişiye ulaşacağız” dedi. 3 kıtada 33 ülkede e-ticaret yaptıklarını belirten Küçük, “2020’de mağazanın yanı sıra e-ticarette, yeni lojistik alanlarına, altyapı, gerek yurtiçi ve yurtdışında da yatırımlarımız devam edecek. LCW Dream mağazalarımız 2019’da hayata geçti.

Bu mağazalar da 60-70 mağazayı bulacak. Yeni tekil mağazalar için yaklaşık 10-15 milyon dolar arası yatırım yaparız diye düşünüyorum” dedi.

SIRA PERU’DA GANA YOLDA

Hâlihazırda üç kıtada faaliyet gösteren LC Waikiki 2020 Ağustos’ta dördüncü kıtaya girerek Peru’da ilk mağazasını açacak. Vahap Küçük, “Zambiya, Fildişi Sahilleri, Macaristan, Moğolistan, Gana, Angola, Senegal ve Türkmenistan gibi yeni ülkelere giriş yapacağız. Bu yıl 9 ülke ile yurtdışında 115, yurtiçinde 15 mağaza olmak üzere 130 yeni mağaza açacağız. Bu yıl 1125 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bambu ağacı...

Marka yatırımını ‘bambu ağacı’na benzettiğini söyleyen Vahap Küçük, “Bambu ağacı için çiftçi tohumu eker, ilk yıl gübresini ve suyunu verir fakat filiz vermez. Sabırla ikinci yıl yine aynı işlemi yapar ve yine filiz vermez. Üçüncü ve sonraki yıl da böyle devam eder. Beşinci yılda filiz verir ama 40-50 günde 35 metre büyür. Marka yatırımı da böyle bir şey” dedi.

1 milyon $’a 1000’inci mağaza

LC Waikiki, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 1000’inci mağazasını açtı. Kiev River Mall’daki mağazanın açılışına, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere katıldı.

LC Waikiki, Ukrayna’da 18 şehirde 35 mağazasıyla ve 1000 çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Yatırım maliyeti 1 milyon dolar olan ve 40 personelin görev yapacağı iki katlı yeni mağaza, 1.880 metrekare alanıyla ülkedeki en büyük mağaza olacak.