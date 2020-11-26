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26.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Hyundai’nin yeni SUV’u: Bayon

Hyundai Motor Company, yeni crossover SUV modelinin adını Hyundai Bayon olarak açıkladı. Avrupa’ya 2021’in ilk yarısında giriş yapacak olan Bayon, tamamen yeni bir model olarak tasarlandı.

Hyundai’nin yeni SUV’u: Bayon

Hyundai Avrupa Pazarlama ve Üründen Sorumlu Başkan Yardımcısı Andreas-Christoph Hofmann, konuyla ilgili olarak, “Model yelpazemiz ve satış başarımız açısından Avrupa SUV pazarında şimdiden güçlü bir şekilde yer aldık. Ayrıca, B-SUV segmentine bir model daha ekleyerek Avrupalı müşterilerimizin taleplerini daha da iyi karşılamak istiyoruz. Oldukça popüler olan B-SUV segmentindeki varlığımızı artırmak için bu yeni modelimizi harika bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.
Bayon adı, Fransa’nın güneybatısındaki Bayonne şehrinden esinlenilmiş. Hyundai, Bayon’u Avrupa için ürettiğinden adını da yine bir Avrupa şehrinden almaya karar vermiş. Atlantik kıyısı ve Pirene Dağları arasında yer alan bu Fransız kasabası, yeni modelin karakterine son derece uygun. Ayrıca, yelken ve yürüyüş gibi aktiviteleri sevenler için de harika bir yer olarak biliniyor.

Geleneği bozmadı

Son 20 yılda ürettiği tüm SUV modelleri için dünyanın en popüler şehir ve kasaba isimlerini tercih eden Hyundai, bu kuralı Bayon’da da bozmamış oldu.

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