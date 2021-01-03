03.01.2021 - 18:07 |
İcradan satışa çıkarıldı!
Küçükçekmece 2. İcra Dairesi Müdürlüğü 2018 model Fiat Doblo'yu icradan satışa çıkardı.
Aracın muhammen bedeli 150 bin lira olarak açıklandı.
Birinci satış günü 28 Ocak'ta yapılacak.
Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.