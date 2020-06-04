IMF'ten 'borç yapılandırma' açıklaması

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünyanın bazı fakir ülkelerinin ve gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin gelecekte borçlarının yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyabileceklerini söyledi.

Georgieva, borçların durdurulması yönünde bir adımın yeterli olmayabileceğini vurguladı.

Açıklamasında IMF'in 1 trilyon dolar olarak belirlediği ateş gücünün hali hazırda 260 milyar dolarlık kısmını kullandığını da belirten Georgieva, 189 ülkeden 63'üne acil finansman sağladıklarına işaret etti.