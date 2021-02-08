İnşaat Maliyet Hesaplama Nasıl Yapılır? İnşaat Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

İnşaat maliyet hesaplaması, kullanılan malzeme ve işçilikler gibi birçok detay göz önüne alınarak yapılır.

İnşaat Maliyet Hesaplama Nasıl Yapılır?

İnşaatlar her noktada yapılan hizmetlerdir. İnşaatların yapılabilmesi için bazı durumlar detaylı olarak değerlendirilir. İnşaatların yapılabilmesi için öncelikle uygun bir alan belirlenmelidir. Belirlenen alanın detaylı analizi yapılarak projelendirme kısmına geçilir. Proje, mevcut arsanın özelliklerine göre yapılmalıdır. İnşaata başlamak için öncelikle uygun projenin hazırlanması gerekir. Proje çizimleri mimarlar tarafından gerçekleşir.

İnşaat yapılabilmesi için her şeyden önce maliyet hesabı yapılır. Maliyet hesabına göre, kazancın ne kadar olduğu az çok ortaya çıkar. Maliyet hesapları yapılırken profesyonel yardım alınmalıdır. Maliyet hesabı detaylı olarak değerlendirilip hesaplanmalıdır. Maliyet hesabı içerisinde birçok önemli etken bulunur. Yapılacak bir yanlış hesap, kazancı doğrudan etkiler.

İnşaat Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

İnşaat maliyetini hesaplamak için birçok yol bulunur. Maliyet başlıkları üç çeşide ayrılır. Bu başlıklar;

Tasarlama Öncesi Maliyeti

Tasarlama Maliyeti

İnşaat maliyeti

Tasarlama öncesi maliyeti içerisinde arsa maliyeti, fizibilite maliyeti ve jeolojik etütlerinin maliyeti bulunur. Tasarlama maliyeti içerisinde mimari projeler, statik projeler, tesisat projeleri, peyzaj projeleri, danışmanlıklar ve iç mimari hizmetler bulunur. İnşaat maliyeti başlığı altında dolaysız maliyet, dolaylı maliyet ve genel merkez giderleri bulunur.

Tüm bu maliyet aşamaları dikkatli olarak incelenmeli ve hesaplanmalıdır. Herhangi bir maliyetin unutulması ve atlanması durumunda büyük sorunlar çıkar. İnşaatlar yapılan bu maliyet hesabına göre yapılır. Yapılan yanlış maliyetler sonucunda kazanç oranı düşer ve bazı durumlarda firmalar zarar edebilir.