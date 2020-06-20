İran karpuzu yok üretici memnun

Yaz aylarının vazgeçilmez ikilisi kavun-karpuz sezonu açıldı. Kavun ve karpuz üreticileri, bu yıl verimden memnun. Özellikle ithal edilen karpuzun vergisinin 75 dolardan 300 dolara çıkarılması nedeniyle de bu yıl çiftçilerin karpuz üretimine daha çok ağırlık verdiği belirtiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2019’da 877 bin ton karpuz, 205 bin ton kavun üretildi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB) verilerine göre, karpuz ihracatı bu yıl ilk 5 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre 5’e katlanarak 11.8 milyon dolar oldu.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, “Karpuz ihracatımız Balkan ülkeleri, Rusya, Ukrayna ve Avrupa’ya yapılıyor. Kavun ihracatı da Avrupa, Romanya, Rusya, Ukrayna gibi ülkelere gerçekleştiriliyor. Fakat bu ihracatlar erkenci ürünlerde oluyor” diye konuştu.

‘Adana’ ya tescil

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, mayısın ilk haftasında hasada başladıklarını belirtti. Temmuzun ortasına kadar hasadın devam ettiğini dile getiren Doğan, “İlk etapta büyük seralarda hasat yapıldı. Daha sonra da alçak tünellerde yapılıyor. 2017 yılında Adana karpuzuna coğrafi işaret almak için başvurmuştuk. Bir ay sonra da coğrafi işareti alıyoruz” dedi. Adana’da 120 bin dönüm alanda karpuz ekimi olduğunu söyleyen Doğan, “Her yıl erkenci karpuzlar İran’dan geliyordu. Bu yıl mücadelesini verdik. 300 dolara kadar gümrük vergisi konuldu. Adana olarak erkenci karpuzları Avrupa, Rusya, Ukrayna’ya gönderiyoruz. Hazirandan sonra da iç piyasaya yöneliyoruz. Çünkü, oralarda da karpuz çıkmaya başlıyor” diye konuştu. Turfanda üründe oteller ve restoranların kapalı olması nedeniyle tüketimin de düştüğünü kaydeden Doğan, şöyle devam etti:

“Türkiye’de karpuzun dörtte birini Adana üretiyor. Dünyada ise Çin’den sonra ikinci üretici Türkiye. Karpuzun tarla fiyatı 60-75 kuruş arasında. Kavun üretimi de güzel gidiyor. Kavunun da tarlada fiyatı 1-1.5 lira arasında. 46 bin ton kavun, 120 bin ton da karpuz üretimimiz var.”

Ülke çapında yaygın zincir marketlerde de karpuzun kilo fiyatı şu günlerde 1.5-2 liradan başlıyor.

Rekabet şansı arttı

Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, bu yıl karpuzda verimin iyi olduğunu söyledi. İran’dan gelen karpuzlar için verginin yükseltildiğini belirten İskenderoğlu, “Çiftçi böylece karpuza daha çok yöneldi. Devletimiz çiftçinin rekabet şansını yaratmalı. Tarlada karpuz fiyatımız 60-75 kuruş arasında” dedi.

Antalya Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, kavun üretiminin ortalama 15 bin dekar alana yapıldığını söyledi. Kökce, “Pandemi döneminde oteller açılmadığı için fiyatlar düşük olur diyorduk ama olmadı. Çiftçimiz kavundan kazandı. Kavunun tarlada kilosu 1.5-3 lira arasında değişiyor. Karpuz çıkalı 1.5-2 ay oluyor onun fiyatı 1-2 lira arasında” diye konuştu.

Altı ay dayanabiliyor

Manisa Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, Kırkağaç kavununda hasadın ağustosta başlayacağını belirtti. 30 bin ton üretim beklediklerini, Avrupa’ya ihracat yaptıklarını anlatan Özarı, “Kırkağaç kavununun özelliği dayanıklı olması. Ağustosta hasat ediyoruz, 6 ay dayanıyor. Geçen yıl tarla fiyatı 1.5-3 lira arasındaydı. Bu yıl biraz daha yüksek bekliyoruz. Fakat aynı zamanda tüketicilerin de alabileceği bir fiyat olmalı” ifadelerini kullandı.