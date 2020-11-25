İşsizlik maaşı ne kadar 2020? İşsizlik maaşı kaç ay, işsizlik ödeneği sorgulama e-devlet

İŞKUR'da yer alan bilgiye göre, sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları durumunda işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda verilen ücrete işsizlik ödeneği deniyor. Bu ücretten yararlanmak için öncelikle kişinin kendi rızası ve kusuru ile işsiz kalmamış olması gerekiyor. Birçok çalışan veya işsiz kalan vatandaş işsizlik maaşı başvur ekranını araştırıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Asgari ücrete göre belirlenen ödenekler arasında işsizlik maaşı da bulunuyor. Buna göre 2020 işsizlik ödeneği en düşük bin 177 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 354 lira olarak biliniyor.

İŞŞİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Öncelikle kişinin alabileceği en düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40’ının altında olması gibi bir durum söz konusu değildir. En yüksek işsizlik maaşı ise yine brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemez. Söz konusu ücretten sadece damga vergisi kesilir. İşsizlik maaşları damga vergisi kesilmeden en düşük bin 177 lira en yüksek 2 bin 354 lira olabilir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ KAÇ AY?

İşsizlik maaşının süresini ödenen primler belirler. Yani, son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANABİLİR?

İşsizlik ödeneğinden faydalanabilmek için belirli koşulları taşıyor olmak gerekiyor. İşte, o şartlar:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak.

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İşten çıkarılmanın ardından 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. Online olarak da www.iskur.gov.tr adresinden başvuru yapılabilir. İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI...