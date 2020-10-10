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    HaberlerEkonomi Haberleri İstanbulkart ile Getir’de ödeme dönemi
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    10.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İstanbulkart ile Getir’de ödeme dönemi

    Alışveriş uygulaması Getir ve BELBİM’in yaptığı işbirliği sonucu Getir’den yapılan alışverişler, akıllı telefonlardan İstanbulkart’la ödenebilecek.

    İstanbulkart ile Getir’de ödeme dönemi

    Konuyla ilgili açıklamada tüketicilerin bu uygulamayı nasıl kullanacağı şöyle anlatıldı:

    “Getir kullanıcıları sepetlerini oluşturduktan sonra ödeme yöntemleri arasından şehrin yaşam kartı İstanbulkart’ı seçerek ‘sipariş ver’e tıklayacak. Ardından İstanbulkartlarını telefonlarının arka kısmına dokundurarak kolaylıkla ödeme yapabilecek. İstanbulkart ile ödeme Android telefonlarda NFC ayarlarını açarak kullanılırken iPhone’larda ise iPhone 7 ve sonrası telefon modellerinde kullanılabilecek. Böylece İstanbulkart, Getir alışverişlerinde kredi kartı ya da banka kartına ihtiyaç duymadan ödeme yapabilme imkânıyla birlikte daha güvenli bir alışveriş sunuyor. Sağlık çalışanları için de yüzde 10 indirim kampanyası var.”

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