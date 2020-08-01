‘İş’te çifte bayram

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni vergi indirimlerinin detayları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen ekonomik faaliyetlere destek sağlanması amacıyla çok sayıda hizmet kolunda katma değer vergisi (KDV) oranlarında yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere indirime gidildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla, Kovid-19’dan etkilenen ekonomik faaliyetlerin hızla normalleşmeye dönmesine katkı sağlanması amacıyla bazı hizmetlerde geçici olarak yıl sonuna kadar vergi indirimleri uygulanacak.

Büyük indirim

Belirlenen sektör ve iş kollarında tanımlı mal ve hizmetlerin sunulmasında uygulanan KDV oranları, yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi.

Bu sektör ve iş kolları, iş yeri kiralama hizmeti, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler, terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı, ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri ile halı ve kilim yıkama hizmetleri olarak belirlendi.

Esnafa can simidi

Söz konusu vergi indiriminden, malzemeleri hariç aşağıdaki faaliyetler de yararlanacak:

“Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı, evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima gibi) bakım ve onarımı, tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar gibi) bakım ve onarımı, evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi gibi) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı, ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı, mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı, bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı, müzik aletlerinin bakım ve onarımı, çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri, motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı, hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri.”

Lokantalar dahil

Ayrıca, genel orana tabi yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), yolcu taşımacılığı hizmetleri, genel orana tabi süs bitkileri ile çiçek teslimleri de KDV indiriminden faydalanacak.

Ancak bu hizmetlerle beraber sunulan malzemeler indirim kapsamında yer almayacak. Malzemeler hangi orana tabi ise o orandan vergilendirilmeye devam edecek.

Turizmde % 1 oldu

Diğer taraftan, yine salgın döneminde en çok etkilenen sektörlerden turizm ile doğrudan ve dolaylı ilgili olan konaklama hizmeti, yeme-içme sektöründe verilen hizmetler ile sinema, tiyatro, opera, operet, bale ve müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerin yüzde 8 olan KDV oranları da yıl sonuna kadar geçici olarak yüzde 1’e indirildi.

STOPAJ YÜZDE 10’A İNDİ

Alınan tedbirler kapsamında, iş yerlerinin gayrimenkul kiralamalarında uygulanan yüzde 20 gelir vergisi stopaj oranı da yıl sonuna kadar yüzde 10 olacak.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde sayılan esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı, şirketler gibi kişi, kurum ve kuruluşlar iş yerleri için kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Mevcut uygulamada, kiracı olan söz konusu mükelleflerin, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yüzde 20 gelir vergisi tevkifatı yapması gerekiyordu.

Yapılan düzenlemeyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar nakden veya hesaben yapılan kira ödemelerine yüzde 10 gelir vergisi kesintisi yapılacak. Böylece kesinti yapmakla yükümlü mükelleflerin gerçek kişilere, kooperatiflere, dernek ve vakıflara yapacakları kira ödemelerine yüzde 10 oranı geçerli olacak.

CAN SUYU OLACAK NEFES ALDIRACAK

İş dünyası vergi indirimlerini ve kısa çalışma uygulamasının bir ay uzatılmasını son derece olumlu karşıladı.

Alınan kararların kendilerine çifte bayram yaşattığını ifade eden iş insanları görüşlerini şöyle dile getirdi:

BÜYÜME GÜÇLENECEK

ŞEKİB AVDAGİÇ İTO BAŞKANI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, KDV indirimlerinin son iki çeyrek büyümesini güçlendireceğini belirterek, “KDV müjdesi, büyümede pandemi kaybının kayda değer şekilde telafisini sağlayacak, Kovid-19’un olası ikinci dalgasına karşı iş dünyamızın küresel rekabet gücünü artıracak” ifadesini kullandı. Firmaların KDV indirimleri sayesinde oluşan avantajı mutlaka fiyatlarına yansıtmalarını isteyen Avdagiç, “KDV indirimi reel sektörün özellikle talebin canlanması için en büyük beklentisi ve talebiydi. Hükümet büyük bir fedakarlıkla bu indirimleri gerçekleştirdi” dedi.

LOKANTALAR UCUZLAYACAK

RAMAZAN BİNGÖL TÜRES GENEL BAŞKANI

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “Bu iyileşme sektörümüz için can suyu niteliği taşıyor” dedi. Yıllardır gerek medya aracılığıyla yaptıkları açıklamalarda, gerekse ilgili makamlarla gerçekleştirdikleri görüşmelerde yüzde 1 KDV ile aldıkları eti yüzde 8 oranla sattıklarını dile getirdiklerini anlatan Bingöl, bu konunun yıl sonuna kadar çözüme kavuştuğunu söyledi. Bingöl, restoranlarda KDV indirimiyle yüzde 7’lik indirim uygulayacaklarını kaydederek, “Bu indirimimiz sayesinde cirolarımızda yüzde 20-30 aralığında artış bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

İSABETLİ BİR ADIM OLDU

SİNAN ÖNCEL BMD BAŞKANI

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Stopaj vergisi ve kiralamalarda KDV indirimini çok isabetli bir adım olarak değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı. Bayram öncesi aldıkları müjdenin zor bir dönemden geçen markalar için çok önemli olduğunu belirten Öncel, şunları kaydetti: “Cadde mağazalarını yakından ilgilendiren bu konuyla ilgili aynı hassasiyeti mülk sahiplerinden de bekliyoruz. Mülk sahiplerinin en az yıl sonuna kadar kiracılarıyla dayanışma içinde olmalarının ekonomimiz için büyük önem taşıdığını değerlendiriyoruz.”

NORMALLEŞME HIZLANIR

İLKER ÖNEL İSTANBUL TÜCCARLAR KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BŞK.

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel, “Bu karar, bizim gibi KOBİ’ler ve esnafın yıl sonuna kadar nefes almasına katkı yapacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Salgın sürecinde ekonomik anlamda küçülen cirolar ve artan masraflar ile esnaf ve tüccarın yorulduğunu belirten Önel, “Kovid-19 nedeniyle etkilenen işletmelerin hızlı bir şekilde normalleşmesi için atılan adımların çok yararlı olacağını düşünüyorum. Bu vergi indirimleri başta KOBİ’ler ve küçük esnafı rahatlatacağı gibi aynı zamanda maliyetlerde de ciddi azalmayı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

İNDİRİMLER ESNAFI RAHATLATACAK

BENDEVİ PALANDÖKEN TESK GENEL BAŞKANI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “KDV indirimleri, pandemiden en çok etkilenen hizmetler sektöründeki esnafı çok rahatlatacak, esnafın mali yükü azalırken bu hizmetlere olan talep de canlanacak” dedi.

Desteklerin esnaf için çok önemli olduğunu belirten Palandöken, “Artık verilen hizmetlerin fiyatı ucuzlarken esnafın da vergi yükü azalmış olacak. Bununla beraber, bu sektörlerde vatandaşın talebi artacak ve esnafın rekabet gücü artmış olacak. Yıl sonuna kadar geçerli olan bu indirimlerin kalıcı olmasında büyük fayda var. Vergi oranı azalmakla beraber talep artışı, vergi gelirlerini de artıracaktır. Dolayısıyla hem esnafımız hem vatandaşlarımız hem de devletimiz kazanacak” ifadelerini kullandı.

İSTİHDAM KORUNACAK

ÖZGÜR BURAK AKKOL TİSK BAŞKANI

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Kısa çalışma ödeneğinin bir ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. Akkol, şunları kaydetti:

“Salgının başlamasının hemen ardından hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği uygulaması, işletmelerimize destek oldu. Bir ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İnanıyoruz ki kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi, normalleşmeye yeni başlayan işletmelerimizde çalışanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın istihdamının korunması ve devamı için faydalı olacaktır.”

BAYRAM HEDİYESİ OLDU

GÜRSEL BARAN ATO BAŞKANI

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, vergi indirimlerini değerlendirirken, “Bayram hediyesi oldu” dedi. Söz konusu vergi indirimlerinin tüccarlar için büyük anlam taşıdığını belirten Baran, “Bu bayram vuslat olsun dileğinde bulunmuştuk, güzel haberlere kavuştuk” ifadelerini kullandı. Baran, vergi indirimiyle birlikte ATO üyelerinin taleplerinin olumlu sonuçlandığını belirterek “Bazı hizmetlerde KDV ve kira stopaj indirimi gerçekleştireceği haberi, bu konuda talepleri olan üyelerimize bayram hediyesi oldu” değerlendirmesini yaptı.