İşten çıkarma yasakları birkaç kez ertelenirken son tarih binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Net tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "İşten çıkarma yasağı ne zaman, hangi tarihte bitecek?" sorusuna cevap arıyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Mart 17'de yasak son buluyor.