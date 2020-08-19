Kadın istihdamını yüzde 40 artıracak

Limak Şirketler Grubu’nun önümüzdeki 10 yıl için belirlediği sürdürülebilirlik hedefleri arasında, grubun tüm sektörlerinde sürdürülebilirlik anlayışının geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmek, 2026 yılına kadar kadın istihdamını grup bünyesinde yüzde 40 artırmak, ortalama yüzde 25 enerji verimliliği ve yüzde 28 su verimliliği sağlamak, 2030 yılına kadar toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını en az yüzde 30’a çıkarmak ve tüm tedarikçilerinin sürdürülebilirlik eğitimlerini tamamlamak yer alıyor.

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “Raporumuzda, önümüzdeki kritik 10 yıl için belirlediğimiz sürdürülebilirlik yaklaşımımızı, somut hedeflerimizi paylaşıyoruz. Grubumuzun 50’nci kuruluş yılı olan 2026 yılında ana hedeflerimizi değerli paydaşlarımız ve çalışanlarımızın katkılarıyla gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

BM ile uyumlu

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu şekilde büyümeyi amaçladıklarını ifade eden Özdemir şunları söyledi:

“Grup olarak sürdürülebilir bir ekonomik gelişim için, kapsayıcı bir yaklaşımın, gerek kurumsal gerekse bireysel düzeyde, yüksek çevresel ve sosyal farkındalığın ve dünyayı korumak için açık, somut ve kesin hedefleri olan kararlı eylemlerin hayata geçirilmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Bu inanç doğrultusunda, tüm faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde oluşturduğumuz iş odaklarımızı da, kapsayıcı gelişim, sosyal insan ve sağlıklı gezegen üçlü yapısına göre modelledik.”