Kamuda çalışanlar dikkat! Bugün ödeniyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan kamuda çalışanları sevindirecek bir haber geldi. Bakan Selçuk; “Kamu işçilerimize bugün, yeraltında çalışan maden işçilerimize 23 Aralık’ta ilave tediye ödeyeceğiz” dedi.

BUGÜN ÖDENİYOR

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada," Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, 31 Ocak 2020 tarihinde yani bugün ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs 2020 tarihinde hesaplara yatırılacak.” ifadelerini kullandı.

Yeraltı maden işçilerine bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23 Aralık 2020 tarihinde ödeneceğini belirten Zehra Zümrüt Selçuk, “Bizler alın terinin, emeğin değerini bilen bir milletin evlatlarıyız. Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye’mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İlave tediye nedir?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.