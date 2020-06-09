Kasada ödeme artık ‘cep’ten yapılacak

Konuyla ilgili açıklamaya göre, DenizBank müşterisi olsun olmasın herkesin faydalanabileceği fastPay ile nakit ya da karta temas etmeden, ‘İşyeri Ödemesi Yap’ bölümünden veya telefonu yan çevirip, ekranda çıkan QR kodu okutarak Migros ve Macrocenter’da ödeme yapmak mümkün olacak. fastPay ile ilk ödemede 10 TL bakiye müşteriye iade edilecek. Kampanya yılsonuna kadar devam edecek.



DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, “3 milyonu aşkın kişinin cebine ulaşan fastPay ile tek hayalimiz daha fazla kişinin hayatını kolaylaştırmak” dedi. Migros Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı, Türkiye’nin 81 ilinde 9 bin kasada müşterilerine nakit veya kart taşıma zorunluluğu olmadan cep telefonlarından hızlı, güvenli ve temassız ödeme olanağı sağladıklarını söyledi.