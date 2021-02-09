Kgf Nedir, Kimlere Verilir? Kgf Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bankalar üzerinden bir fon olarak da ifade edilebilecek KGF, özellikle küçük esnaf için önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Diğer bir ifade ile kobi'ler için kullanılacak sistem çatısı altında bir yapıdır. Bu sebepten dolayı KGF nedir sorusunun cevabı internetten oldukça fazla araştırılıyor.



KGF Nedir?



Uzun adıyla KGF (Kredi Garanti fonu) şeklinde ifade edilmektedir. KOBİ’lere destek vermek amaçlı, Banka kredisini kullanmaya mümkün hale getirebilmek için kefalet sağlamak amaçlı değerlendirilen bir fondur. Aynı zamanda bir teminat üzerinden bankalardaki kredi kullanma imkanı olarak da ele alınabilir. Bu konuda birçok farklı anlaşmalı banka üzerinden kullanma şansı elde edilebiliyor.



KGF Kimlere Verilir?



Özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için sunulmuş olan bir Kredi Garanti fonudur. Aynı zamanda kobi dışı birçok farklı işletme de yine bu krediden yararlanma imkânı elde ediyor. Bir kefalet kuruluşu olması ile beraber, Teminat yetersizliği nedeniyle kredi imkanlarından yeterli ceyar alınamayan kobi'ler için değerlendirilir. Böylece sağlanan avantaj sayesinde, bankalardan çekilemeyen kredi bu şekilde elde edilebilmektedir.



KGF Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?



KGF ortağı olan Kredi Veren’den herhangi birine başvurmak yeterlidir. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı kapsamında gerçekleşen bu kredi, anlaşmalı bankalar üzerinden sağlanmaktadır. Böylece yeterli teminatı elde edemeyen birçok kobi, krediyi kendi koşulları doğrultusunda elde etme şansı yakalıyor. Böylece teminatı nedeniyle çekilemeyen Kredi elde edilmek suretiyle buna bağlı olarak taksitli biçimde ödeme yapılabilir. Tabii burada önemli olan anlaşmalı bankalar üzerinden bu krediye başvuru yapmaktır.