Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? 2021 kısa çalışma ödeneği zam var mı, ne kadar oldu?

Koronavirüs nedeniyle sayısız çalışan kişinin faydalandığı kısa çalışma ödeneği için geri sayım başladı. Şubat ödemeleri ne zaman olacak merak konusuyken, Ocak kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatacağı tarih bekleniyor. Bakanlık sıklıkla aratılan soruya yanıt verdi ve 5 Şubat'ı işaret etti. İşte, kısa çalışma ödeneği hakkında detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ZAM VAR MI?

2021 Ocak ayı itibariyle asgari ücrete getirilen zammın etkilediği ödemelerden biri de kısa çalışma ödeneği oldu. Buna göre, 2020 yılına kıyasla 2021 kısa çalışma ödeneği de zamlandı. Ocak ayından itibaren kısa çalışma ödeneğinin en üst sınırı 5 bin 366 lira en alt sınırı da 2 bin 146 lira olacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bakanlığın değerlendirmesi sonucu alınan kararla Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılarak 17 Ocak'a kadar devam edeceği belirtmişti. Son oalrak salgının seyrine göre ise ödenekler 28 Şubat 2021'e kadar devam edecek.

OCAK AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre, Ocak ayı ödemeleri 5 Şubat’ta belirtilen banka hesaplarına yatırılacak. Banka hesap bilgileri bulunmaya kişiler ücretlerini PTT’den alabilecekler.