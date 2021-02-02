MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? 2021 kısa çalışma ödeneği zam var mı, ne kadar oldu?
ABONE OL
02.02.2021 - 19:57 |

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? 2021 kısa çalışma ödeneği zam var mı, ne kadar oldu?

Kısa çalışma ödeneği, 2021 asgari ücret zammı sonrası ne kadar oldu merak ediliyor. 'Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?' sorusu da yoğun olarak araştırılanlar arasında. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KÇÖ için tarih verdi. Peki, Ocak ayı kısa çalışma ödeneği zamlı mı olacak?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? 2021 kısa çalışma ödeneği zam var mı, ne kadar oldu?

Koronavirüs nedeniyle sayısız çalışan kişinin faydalandığı kısa çalışma ödeneği için geri sayım başladı. Şubat ödemeleri ne zaman olacak merak konusuyken, Ocak kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatacağı tarih bekleniyor. Bakanlık sıklıkla aratılan soruya yanıt verdi ve 5 Şubat'ı işaret etti. İşte, kısa çalışma ödeneği hakkında detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ZAM VAR MI?

2021 Ocak ayı itibariyle asgari ücrete getirilen zammın etkilediği ödemelerden biri de kısa çalışma ödeneği oldu. Buna göre, 2020 yılına kıyasla 2021 kısa çalışma ödeneği de zamlandı. Ocak ayından itibaren kısa çalışma ödeneğinin en üst sınırı 5 bin 366 lira en alt sınırı da 2 bin 146 lira olacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bakanlığın değerlendirmesi sonucu alınan kararla Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılarak 17 Ocak'a kadar devam edeceği belirtmişti. Son oalrak salgının seyrine göre ise ödenekler 28 Şubat 2021'e kadar devam edecek.

OCAK AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre, Ocak ayı ödemeleri 5 Şubat’ta belirtilen banka hesaplarına yatırılacak. Banka hesap bilgileri bulunmaya kişiler ücretlerini PTT’den alabilecekler.

 

ABD ile kritik görüşme! Türkiye'den Biden yönetimiyle ilk temasCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri ile Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Yukarı Karabağ, Kovid-19 ve uluslararası iklim rejimi ele alındı. Öte yandan önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ile görüşeceği bildirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akılalmaz olay! Kendisini ihbar eden kişiyi vurdu

Akılalmaz olay! Kendisini ihbar eden kişiyi vurdu

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Son dakika! İzmir’den sel haberi! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Son dakika! İzmir’den sel haberi! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Sıradaki Haber